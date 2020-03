El Chiclana mantiene vivas sus opciones

El Chiclana está viviendo una temporada deportiva entre la escalada y el fútbol. El descenso en el que se vio hundido en la mayor parte de la primera vuelta ahora es solo un mal recuerdo que apenas se vislumbra desde la zona alta de la montaña. A falta de diez jornadas para la conclusión del campeonato liguero, el club blanco tiene a tiro de piedra la permanencia virtual y mantiene intactas sus opciones de ascenso a Tercera.

A pesar de haber fallado dos penaltis el pasado viernes, la derrota en Cartaya se quedará en una mera anécdota tras el comportamiento que mostró el equipo durante el partido y si este domingo lo refutan cumpliendo en casa. El grupo supo estar y jugar sin balón, cediéndole el dominio a los locales, y aun así fueron los que más oportunidades tuvieron de cara a gol. Todo ello sin contar las cinco bajas tan importantes que arrastraban desde El Viso.

La del Chiclana ha sido una racha fenomenal de cinco triunfos seguidos y este frenazo no tiene que mermar en absoluto la trayectoria que llevan Lupi y los chicos. "Sería una barbaridad ganar todos los puntos que quedan por disputarse hasta el final, por lo que creo que entra dentro de la lógica perder algún partido. No me preocupa en absoluto la derrota, sobre todo teniendo en cuenta la imagen y sensaciones que dejó un equipo marcado por las lesiones y la igualdad manifiesta entre los rivales del grupo", señala el entrenador.

Lupi, entrenador "Hace tres meses nadie habría imaginado que en marzo estaríamos sextos y con 37 puntos"

Si algo dejó claro Lupi hace unas semanas es que quería "llegar a las últimas diez jornadas de liga con opciones a todo, porque estoy convencido de que si así ocurre puede pasar cualquier cosa". A estas alturas del campeonato, el conjunto blanco está en sexta posición y tiene que recibir a casi todos los equipos que le preceden en la tabla. La permanencia rondará los 40 puntos y el Chiclana ya tiene 37, por lo que más pronto que tarde la sellará. La primera oportunidad de continuar virtualmente en la categoría la tiene este domingo.

Pero la siguiente ladera de la montaña se empina de manera considerable una vez que el objetivo principal se ha conseguido. El míster es plenamente consciente de la dificultad que entraña la empresa de pelear por los puestos de ascenso, "pero hemos llegado como pretendíamos e incluso mejor de lo que esperábamos. Estoy plenamente satisfecho con el rendimiento que están dando los jugadores y que todo el trabajo se vea recompensado, porque hace tres meses no nos habríamos imaginado encontrarnos en esta situación a primeros de marzo".

Las buenas noticias llegan en forma de altas. Dani Fornell se ha recuperado a tiempo para jugar ante La Palma y Agustín está casi a punto, aunque probablemente no forzará. Sergio en casa es rápido y resolutivo y Pablo querrá sacarse la espinita de Cartaya. También regresan los laterales Manzorro y Vicente.