El Chiclana viaja el sábado a Huelva para enfrentarse al Atlético Onubense (16:00) en el único partido adelantado de la jornada. Los chicos de Lupi llegan con las pilas cargadas tras conseguir su segunda victoria en liga el pasado domingo ante el Aroche en casa y romper la racha negativa, tanto por la victoria como por los goles. Esta semana han entrenado mucho más relajados al haber descargado tanta tensión acumulada durante estos dos meses en el dique seco.

"Esta victoria era muy necesaria para todos pero no se nos olvida que seguimos en descenso y que si no ganamos el sábado será como si no hubiéramos hecho nada", afirma el entrenador.

Y es que el míster solo daría por bueno el empate si el partido se complicara tremendamente, que no es de extrañar, puesto que el filial del Recre es un hueso duro de roer, formado por "gente joven y con calidad, de los equipos que mejor juegan y que tampoco están teniendo mucha suerte en casa". Lupi aprovechará sus carencias, junto con el buen momento que saborea el Chiclana, para dar la machada.

Aunque no iban a ser todo buenas noticias para los del Municipal. No viajarán Nene, que se pierde el partido por trabajo ni Argudo por acumulación de amarillas, mientras que Pablo y Dani Fornell tienen molestias. Agustín se encuentra mejor pero no acaba de recuperarse del todo, aunque tendrá minutos por las bajas en la delantera.

El posible once del Chiclana estará formado por Pitu, Raúl, Manzorro, Mochilo, Carreño, Adán, Javi Estudillo, Josemi Caballero, Crespo, Marcos Rodríguez y Agustín.