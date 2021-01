El pabellón Ciudad de Chiclana acoge este fin de semana 16 y 17 de enero el Campeonato de Andalucía de Hockey Sala Primera División masculina, compartiendo sede con San Fernando. Así lo han anunciado el alcalde de Chiclana, José María Román; el delegado municipal de Deportes, José Manuel Vera; la vocal de la Federación Andaluza, Emi Vilchez; y la jugadora local de hockey, Marian Ruiz.

Los equipos que competirán en el grupo A serán el CH Alcalá, CD Sadus, CHP Benalmádena B y CH 1972, mientras que el grupo B lo compondrán CD Málaga 91, CHP Benalmádena A, CH San Fernando y ACD Liceo Sagrado Corazón.

Todos estos conjuntos jugarán liga a una vuelta, pasando a semifinales los dos primeros de cada grupo. Además, los cuatro primeros equipos de la competición se clasifican para disputar el sector nacional que dará acceso al Campeonato de España de Primera División, que es, a su vez, clasificatorio para la Copa de Europa de Clubes.

Los encuentros darán comienzo el sábado a las 10.45 horas, estando previsto que el último choque de la jornada empiece a las 20.30 horas. Además, en la mañana del domingo se jugarán los dos partidos clasificatorios de los puestos del quinto al octavo.

Durante el acto, el alcalde ha agradecido que se cuente con Chiclana para el desarrollo de este campeonato. Además, ha recordado los inicios del hockey en Chiclana en los años 80, así como su paso por el equipo de hockey de la Universidad de Granada, con el que fue campeón de España, compartiendo plantilla con Manolo Trujo, árbitro internacional presente también en esta presentación de la competición.

"La Federación Andaluza nos pidió que Chiclana acogiera esta competición y estamos encantados de poder ser sede de un campeonato de estas características", ha destacado el delegado de Deportes, que también ha incidido en que "no son momentos fáciles para la sociedad en general y para el deporte en particular, de hecho son poquísimas las competiciones que se están celebrando, por razones más que obvias. No obstante, aquellas que se disputan lo hacen bajo las normas establecidas en el protocolo de seguridad y así será durante el fin de semana".

demás, José Manuel Vera ha pedido respeto a esas normas que se establecen y responsabilidad a las personas que toman parte en esta cita deportiva, "porque de todos nosotros depende que la situación de pandemia no vaya a más".

Por su parte, Emi Vilchez ha agradecido la acogida del Ayuntamiento de Chiclana, destacando la difícil situación por la que se está pasando, "pero la Federación Andaluza ha organizado diez campeonatos con todo el cumplimiento de los protocolos establecidos sin que haya habido contagio alguno hasta el momento. Ahora vamos a tomar las mismas medidas y se van a cumplir todos los protocolos, como por ejemplo: no habrá público, se usarán los vestuarios, pero no las duchas, se tomará la temperatura a las personas que accedan al pabellón (jugadores, staff y oficiales del campeonato), entre otras. Esto no nos libra de poder tener algún contagio, pero pondremos todos los medios a nuestro alcance para hacer el trabajo de prevención necesario".

Marian Ruiz ha reseñado que "traer de nuevo el hockey a Chiclana es un regalo y a este nivel mucho más", explicando que "el hockey sala siempre ha sido el gran desconocido, porque es el que se practica en recintos cerrados, pero es una modalidad muy divertida, porque es muy rápido y en masculino aún lo es más". También ha señalado que no son tiempos fáciles, “por lo que estar aquí y llevar a cabo un campeonato como este no es nada más que el resultado del esfuerzo que se hace”. Además, confía en que el hockey vuelva a la ciudad.