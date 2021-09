El Chiclana CF arranca con un empate

El Chiclana CF ha abierto la temporada en División de Honor en el Fernández Marchán con un merecido y trabajado empate a cero frente al Guadalcacín en un partido intenso, muy disputado y que a los locales se les puso cuesta arriba a los 48 minutos con la expulsión de José Roldán.

El equipo de Galiano, lejos de achicarse con ese contratiempo, se creció, multiplicó los esfuerzos, fue capaz de aguantar las tablas y hasta dispuso de alguna que otra acción para haber dado un susto a los de Lupi, a los que les faltó serenidad y acierto a la hora del último pase y de concretar las ocasiones que se les presentaron.

En la primera parte las ocasiones más claras fueron para los locales, que merecieron marcharse al descanso con ventaja. Chuliki, a los nueve minutos, lo intentó con un buen disparo que se le marchó fuera por poco, en el 25’ fue Adri el azul que buscó la meta rival y en el 42’, obligó a trabajar a Navas al aprovechar un fallo defensivo de los visitantes. Fue la acción más clara de todo el primer acto.

En la segunda mitad el cuadro chiclanero no fue capaz de imponer el hecho de estar con un futbolista más sobre el césped del Fernández Marchán. Los últimos minutos fueron de tensión y nervios y en el descuento, el Guada no acertó a sacar rédito a una falta próxima al área, mientras el rival se desesperaba por no haber aprovechado su superioridad numérica durante tantos minutos.

El próximo fin de semana el Chiclana CF hará su estreno como local recibiendo al Ayamonte, que ha tenido un buen estreno liguero.