El Chiclana CF viaja a La Palma con el ataque mermado

El Chiclana CF se enfrenta este domingo a mediodía (12:00) a La Palma en su feudo con el único objetivo de traerse de vuelta los tres puntos, a pesar de que el conjunto blanco viaja con numerosas bajas en la parte de arriba. Agustín, Crespo y Nene no serán de la partida; el primero, porque sigue con molestias y los demás por motivos laborales, por lo que Sergio volverá a la convocatoria y tendrá una nueva oportunidad para sacar todo el fútbol que lleva en sus botas y que hasta ahora, principalmente por su trabajo, no ha sido posible. "Si no creyera en él y no supiera la calidad que tiene no estaría en el equipo", señala Lupi, lo que refuerza el apoyo que muestra siempre a sus pupilos. Otro de los jugadores que tendrá gran protagonismo hoy es Javi Estudillo, que también necesita minutos para no oxidarse en el banquillo. Por último, Mochilo y Marquitos han estado con gripe toda la semana y tampoco viajan.

A pesar de todos los contratiempos para formar un equipo competitivo, el míster cuenta que llegan "con muchas ganas y muy ilusionados para conseguir la victoria". A su favor tienen que el trabajo en defensa va dando sus frutos "aunque los errores puntuales e individuales son difíciles de controlar, por eso cambiamos de sistema y el 4-4-2 nos da más equilibrio y ayudas para minimizar al rival". Lupi explica que el cuerpo técnico sigue haciendo hincapié en la parte ofensiva: "A veces no terminamos de generar situaciones claras porque salimos de zonas donde no tenemos que estas. No se trata solo de llegar y fallar, sino de que tomamos malas decisiones y nos sigue faltando ese último pase".

Enfrente tendrán a La Palma, un equipo del corte del Alcalá o el Tomares, que solo tiene un punto más que el Chiclana y necesita alejarse de la zona peligrosa con la misma urgencia que los blancos. "Si no estamos concentrados, cometemos errores frívolos y dejamos que se metan en el partido, vamos a sufrir mucho. Por el contrario, si allí competimos, dentro de la seriedad e importancia que tiene el propio partido por la necesidad que tenemos los dos, es una plaza factible", concluye el técnico.