Carla Suárez sorprende a la francesa Garcia y se cita con Sharapova

La española Carla Suárez se anotó una gran victoria en el Abierto de tenis de Estados Unidos al ganarle a la francesa Caroline Garcia para clasificarse a los octavos de final del certamen, donde chocará con la rusa Maria Sharapova.

En dos horas y 24 minutos de intensa batalla, Suárez se impuso a la sexta favorita por 5-7, 6-4 y 7-6 (7-4) para colocarse entre las 16 mejores del torneo por quinta vez en su carrera y ahora aspira a repetir su actuación de 2013, cuando arribó a los cuartos de final.

"Estoy muy feliz", dijo Suárez al pie de pista. "Tenía que ser agresiva con mi devolución porque ella juega muy bien, con agresividad", explicó la única representante española junto a Rafael Nadal que queda en el torneo.

Más tranquila, luego analizó la victoria sobre la sexta jugadora del ranking mundial. "Estoy muy satisfecha con mi saque, porque ella es una jugadora que presiona mucho con el suyo. Entonces, poder mantener mi servicio durante casi todo el rato era muy importante. Porque además, si ella me hacía al break, con su saque iba a ir más tranquila", explicó la tenista.

El lunes, cuando cumpla 30 años, Suárez buscará su boleto en los cuartos de final frente a Sharapova, ganadora de cinco títulos de Grand Slam, que le ganó por 6-3 y 6-2 a la letona Jelena Ostapenko.

"Sharapova es una jugadora de muchísima experiencia que ya sabemos lo que puede dar", explicó Suárez, que consideró la rusa no es una tenista que se adapte bien a sus cualidades.

"Juegan muy rápido, ataca mucho y es agresivas. No sería mi rival ideal, sinceramente", reconoció la española, que igualmente ya pensó en una posible estrategia para neutralizarla.

"Tengo que estar muy atenta, con mucha chispa, bien flexionada y sabiendo que aunque no haya mucho ritmo en los puntos, yo tengo que estar centrada en lo que tengo que hacer", analizó la jugadora, que además dijo que debe estar focalizada en intentar alargar los puntos.

Acostumbrada a celebrar sus cumpleaños en Nueva York, Suárez le restó relevancia a que la fecha caiga un día de partido. "He vivido las dos caras de la moneda, he ganado y he perdido el día de mi cumple. Ya no me va a cambiar nada".

La española, que había perdido sus dos partidos anteriores ante Garcia, comenzó mejor plantada en el partido y tomó un quiebre de ventaja, pero la francesa remontó para quedarse con el set inicial.

La historia fue diferente en el segundo parcial, con Suárez, trigésima favorita, dominando con su regularidad y aprovechando algunos errores de la francesa para emparejar el tanteador, gracias a una rotura en el juego inicial.

El set decisivo fue punto a punto, con ambas jugadoras repartiéndose errores y virtudes. Garcia fue la primera en contar con una posibilidad para ponerse 4-2, pero Suárez la solventó.

Poco después fue la española la que no pudo aprovechar un 15-40 para luego sacar para partido, por lo que la definición se extendió hasta el tie break. Allí Suárez se mostró más agresiva y precisa para quedarse con el triunfo con un espectacular revés invertido y a contrapierna que dejó parada a su rival.

"En un tercer set todo puede pasar. Por eso tenía que pelear cada bola, cada punto y por suerte pude ganar", argumentó Suárez para explicar su triunfo. "Estoy contenta porque fui a por el partido y lo conseguí".

Suárez es la única española que queda en competencia junto a Rafael Nadal, que mañana buscará su boleto en cuartos de final cuando se mida con el georgiano Nicoloz Basilashvili.