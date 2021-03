El subgrupo A del grupo IV de Segunda División B depara un sinfín de duelos provinciales al haber cinco equipos gaditanos enrolados en él. Uno de ellos es el que protagonizan el Cádiz B y el Algeciras en la Ciudad Deportiva de El Rosal (en el campo Ramón Blanco) el sábado 6 de marzo a partir de las 12 del mediodía. El choque corresponde a la 16ª jornada, en plena recta final de la primera fase de la temporada, compuesta de 18 capítulos.

Amarillos y albirrojos se citan en situaciones opuestas. Los dos necesitan la victoria por motivos bien distintos.

Los locales, inquilinos de la sexta posición con 19 puntos (en un grupo formado por diez escuadras), apuran sus mínimas opciones de alcanzar la tercera plaza, en manos del Tamaraceite con 25. Están a seis puntos de ese puesto de privilegio, aunque mucho más cerca de la zona peligrosa, a un solo punto. Necesitan la victoria para respirar y además poder mirar arriba si surge la opción de seguir peleando por el objetivo más ambicioso.

Los visitantes, segundos en la tabla con 26 puntos, aspiran al triunfo para al menos mantener la renta de dos con el cuarto sin renunciar a recuperar el liderato, propiedad del San Fernando también con 26.

El filial cadista encadena cinco partidos consecutivos sin una derrota, los últimos tres desde la llegada al banquillo de Alberto Cifuentes en sustitución de Juanma Pavón.

La andadura del nuevo técnico comenzó con una victoria (2-3) en el terreno del Recreativo de Huelva a la que siguieron dos empates: 2-2 en casa ante el Tamaraceite y el reciente 0-0 en el campo de Las Palmas Atlético.

Cifuentes no puede contar con Marc Baró, Lautaro, Rodallega y Javi Navarro, incorporado al filial tras finalizar su etapa en el Albacete a mitad de temporada. Pese a las bajas, el técnico tiene margen de sobra para confeccionar una alineación de garantías en busca de tres puntos importantes. Recupera esta semana a Saturday y Boselli tras cumplir ambos un partido de sanción.

El Cádiz B perdió 2-0 en Algeciras en el choque de la primera vuelta. Cada partido es un mundo y el filial quiere dar un paso en su feudo.

Cifuentes afirma que se trata de un partido "muy importante para nosotros". Explica que "la semana de trabajo ha sido muy buena y el equipo está trabajando con ritmo. Venimos de un empate en Las Palmas que nos ha dejado un sabor agridulce en el juego y buscamos una victoria para que nos dé serenidad y confianza en lo que hacemos".

El duelo ante el Algeciras tiene un carácter provincial. El técnico indica "hemos preparado este partido con la sensación de querer la victoria. Los derbis siempre son especiales pero no me he parado a pensar en ello y sí en pensar en cómo lograr la victoria".

Cifuentes destaca el alto nivel del cuadro algecireño: "Está arriba porque ha logrado buenos resultados. Tiene gente importante en sus filas y un entrenador con personalidad". Avisa de que "es un equipo peligroso".

Alineaciones probables

Cádiz B: Flere, Javi Martín, Momo Mbaye, Saturday, Gudelj, Sergi o Duarte, Tur, Chapela, Javi Pérez, Peter y Nieto.

Algeciras: Vallejo, Melchor, Dani Espejo, Robin, Figueras, Armando, Raúl Hernández, Iván, Edu Ubis, Barrera y Romero

Árbitro: Del Río Lozano (extremeño).

Estadio: Ramón Blanco, El Rosal (12:00/Footters).