Ni el Cádiz B ni el Marbella podían imaginar al comienzo de la temporada 2020/21 que se iban a enfrentar en la 13ª jornada de Liga en una situación incómoda como la que sufren ahora uno y otro en plena segunda vuelta.

Estaban diseñados para luchar en las alturas y ahora revisan sus objetivos, que no son otros que caminar a paso a paso con el reto de alejarse de los puestos de peligro. De pensar en los retos más ambiciosos a evitar el desastre.

El siguiente paso es el envite correspondiente a la 13ª jornada de Liga que protagonizan en territorio gaditano con el denominador común de la preocupación y la necesidad.

La cita está programada para el sábado 6 de febrero a partir de las cuatro menos cuarto de la tarde en el campo Ramón Blanco de la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real).

Los dos se miden tras perder el pasado fin de semana: los gaditanos cayeron 1-0 ante la Balona en La Línea y los malagueños cedieron 1-3 en su campo frente al Tamaraceite.

Dos equipos que estaban llamados a pelear en la parte alta de la clasificación cruzan sus caminos en un momento especialmente delicado, ubicados en la parte trasera y con la obligación de no demorar una reacción llamada a ser inmediata.

El duelo de la primera vuelta disputado en el municipio malagueño se resolvió con empate sin goles.El filial cadista busca una victoria con la que romper una nefasta racha de cinco derrotas consecutivas (Tamaraceite, Algeciras, Atlético Sanluqueño, San Fernando y la reciente ante la Balona) que supone todo un lastre que actúa a modo de freno.

Los amarillos, con 10 puntos, ocupan la octava posición (de diez equipos que componen el subgrupo A del grupo IV de Segunda División B) frente a la séptima del cuadro costasoleño con 13, aunque los gaditanos con un partido menos que su rival.

La batalla está servida por tratar de esquivar las últimas cuatro plazas de la tabla. Para no perder costumbre, el entrenador del Cádiz B, Juanma Pavón, en principio no podrá contar con jugadores que que estarán al servicio del primer equipo, aunque la convocatoria de Álvaro Cervera no se conocerá de manera pública hasta el mediodía del sábado.

Todo apunta a que Marc Baró y Javi Martín podrían seguir una semana más con los mayores, aunque sí podría regresar con el filial el delantero Nieto al contar Cervera con delanteros en el primer equipo. Pavón podría repetir el once que alineó en La Línea, aunque dispone de margen para hacer movimientos en busca de tres puntos importantes.

Por su parte, el Marbella, entrenado por José Manuel Aira, llega con la máxima presión porque aspira a lo máximo y sin embargo se está quedando atrás con el paso de las semanas.

Los costasoleños comparecen sin el sancionado Esteban Granero ni los lesionados Alfonso Herrero y Óscar García. En las filas del cuadro malagueño milita el ex cadista Edu Ramos.