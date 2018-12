El Cádiz Virgili cae en la Tacita ante la Coineña (1-3)

El Cádiz CF Virgili pagó un alto precio por la falta de acierto cara a gol ante una muy bien plantada UD Coineña FS, que llegó al Ciudad de Cádiz con las ideas claras y los mimbres necesarios para llevarse los tres puntos en litigio.

Los de Miguel Gago comenzaron el partido acechando la portería defendida por Bolilla y gozaron de tres claras ocasiones para adelantarse en el marcador. Primero fue Tonono el que estuvo a punto de llegar al segundo palo, Mario estrelló un balón en la cruceta y Felipe tampoco estuvo fino en la definición.

La UD Coineña respondía con sendos disparos de Álex y Lolo, bien salvados por Pedro Clares, pero lo que no esperaba el meta gaditano fue que un disparo sin apenas peligro desde la frontal rebotara y terminara despistándole para que los malagueños se adelantaran en el electrónico, en el minuto 12 de partido.

Hasta el final del primer tiempo el conjunto de la Tacita fue incapaz de encontrarse bien sobre el rectángulo, algo que motivó la buena presión en media pista y la férrea defensa coineña.

Tras la reanudación llegó un nuevo mazazo para los gaditanos, ya que apenas corría un minuto de esta segunda parte cuando Atienza lograba perforar la portería de Álex Torres inventándose un disparo en anticipación.

El Cádiz CF Virgili no se terminaba de encontrar cómodo y Miguel Gago no daba con la tecla, intentándolo con variantes técnico-tácticas que no dieron resultado. En el ecuador de la segunda mitad decide sacar a Joselito de portero-jugador, y en una imprecisión en ataque llegaba el gol desde propia pista de Lolo.

Pese al 0-3, los amarillos no se rindieron y continuaron con el ataque de cinco, intercambiándose Felipe y Parra la camiseta de portero-jugador, sin lograr en ninguna opción de ataque recortar distancias. No obstante, a falta de 47 segundos en una jugada Joselito conseguía perforar la portería defendida por Bolilla, en una reacción tardía, tras la cual no hubo más que contar.