Cádiz B - Sanluqueño, derbi provincial para abrir el año en El Rosal

El Cádiz B retoma la competición en este recién estrenado 2021 enfrentándose este domingo en la Ciudad Deportiva de El Rosal al Atlético Sanluqueño en un derbi provincial aplazado en su día y de pronóstico incierto a pesar de que los contendientes llegan en momentos muy diferentes.

Lejos de su prometedor arranque liguero en el que encadenó éxitos al superar a Las Palmas Atlético (2-0) y San Fernando (0-1) antes de caer con la Balona (1-2) e igualar en Marbella (0-0), el filial amarillo se halla inmerso en una crisis deportiva que le ha llevado a no conseguir una victoria desde que lo hiciera el 22 de noviembre en su propio feudo contra el Marino (3-1). En el último casi mes y medio, con aplazamientos y el parón navideño por medio, dos derrotas a domicilio, en casa del Tamaraceite (1-0) y en el Nuevo Mirador ante el Algeciras (2-0).

El equipo amarillo encadena dos derrotas y no vence desde el 22 de noviembre

Esta innegable línea descendente se ha traducido en que los jóvenes pupilos de Juanma Pavón no sólo han salido de las posiciones de privilegio sino que se han acercado peligrosamente a la zona baja de la tabla. En estos momentos marchan en el sexto puesto con 10 puntos, uno más que Marbella y Balompédica Linense, cuatro más que Las Palmas Atlético y ocho más que el colista Marino.

Por el contrario, el Sanluqueño ha ido de menos a más, hasta tal punto que no cede desde el revés sufrido en su campo en el también derbi con el San Fernando (1-3) el pasado 1 de noviembre. Desde aquel día, dos victorias ante Marbella (2-1) y Marino (0-1) intercaladas con otros tantos empates en La Línea con la Balona (0-0) y en El Palmar con el Tamaraceite (0-0).

Así pues, el duelo en el que el Cádiz B deja atrás un año de triste recuerdo, por más que al filial le sirviera para alcanzar su objetivo de conservar la categoría conquistada históricamente en 2019, se antoja muy complicado. Los números, los datos más recientes, no invitan al optimismo. Sin embargo, no dejan de ser eso, números. Y a buen seguro los cadistas querrán aplicarse el dicho tan manido estos días de año nuevo, vida nueva.

Los verdiblancos, de menos a más, no caen desde hace dos meses, ante el San Fernando

Por lo que se refiere a los aspectos estrictamente deportivos de la actualidad del plantel que comanda Pavón, la única baja segura y confirmada es la de Peter, que deberá cumplir un partido de sanción federativa. Si hay algún futbolista con problemas físicos, durante las sesiones de trabajo de los últimos días el técnico ha preferido guardar bien guardadas sus cartas y no revelar ningún aspecto en este sentido para no dar pistas al adversario. Igualmente, la presencia de Marc Baró entre los convocados se presenta como una auténtica incógnita porque dependerá de que Álvaro Cervera lo incluya o no en la lista de expedicionarios del primer equipo para la visita de este lunes al Valencia.

Como acostumbra antes de cada encuentro, el entrenador del B ofreció sus impresiones. “El equipo llega muy bien tras un pequeño descanso. A la vuelta hemos entrenado todos los días. Veo a la gente muy metida y eso es positivo”.

Sobre el rival, halagos y respeto. “El Sanluqueño tiene un buen conjunto, con una plantilla equilibrada y con características muy buenas. Tiene jugadores buenos atrás y arriba, como Geijo o Cervero”, precisa antes de recordar que “conozco al entrenador porque fuimos compañeros y sé cómo piensa”.

Para concluir, Juanma Pavón habló de sus propósitos para el año nuevo y afirmó que “en el estreno de 2021 lo más importante es la salud para todos y a nivel deportivo deseo seguir en la línea que llevamos. El club ha crecido y el filial también, vamos de menos a más. Ojala sigamos sacando jugadores para el primer equipo”.

Por su parte, el conjunto de Sanlúcar de Barrameda llega a con la única baja por sanción del lateral izquierdo Juanmi Carrión. El de Chiclana es un jugador muy importante para Romerito, estando en todos los onces titulares hasta la fecha. Todo hace indicar que Álex Cruz ocupará su puesto en el once, la única duda es saber si el técnico alineará tres centrales para jugar con dos carrileros o no tocará el esquema y seguirá jugando con dos centrales, que serán José y Javi Barrio.