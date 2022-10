El Cádiz CF Virgili buscará su séptimo triunfo ante el Decorséneca

El Cádiz CF Virgili jugará este sábado a las 17:00 horas en el Pabellón Ciudad de Cádiz el partido ante el CD Decorséneca de Córdoba correspondiente a la jornada 7 del campeonato de liga del grupo 17 de Tercera División FS.

Un partido que el club gaditano intentó cambiar de hora por la coincidencia en el tramo horario con el Cádiz CF - Atlético de Madrid no pudiendo hacerlo por los compromisos ya fijados por otros clubes de la ciudad en las instalaciones municipales.

Los amarillos llegan a este partido tras ganar 3-5 al CD Olimpic de Triana en Sevilla, un encuentro que Déborah Fernández analizaba con la alegría de haber logrado los tres puntos a domicilio. "Hicimos un primer tiempo impresionante, siendo muy superiores a un rival que como nosotros viene de una categoría superior y que tiene jugadores importantes en sus filas. En la segunda parte se vio otro partido, con la entrada de portero-jugador tanto por ellos como por nuestra parte. Pero en líneas generales fue un muy buen partido nuestro y me fui muy satisfecha de El Paraguas".

Esta semana el equipo ha desarrollado tres sesiones, con la baja puntual ya contemplada de Jose García, que no podrá formar parte de la convocatoria ante el CD Decorséneca, un equipo que para Déborah "no dice nada de que sea un recién ascendido, porque en sus filas tiene jugadores muy buenos entre ellos Lolo Jarque y Dani Aranda, que han jugado en categorías superiores y que son la base del equipo, dándole ese plus de experiencia que necesitan".

La entrenadora ha animado a los aficionados a acudir al pabellón. "Entiendo que hay un atractivo Cádiz-Atlético de Madrid cerca de nuestro pabellón, pero en este caso hay dos opciones: el que no vaya a ese partido puede venir a vernos y animarnos; y el que asista al Nuevo Mirandilla, siempre podrá venir cuando acabe el partido para disfrutar prácticamente de toda nuestra segunda parte".