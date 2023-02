El Cádiz CF Femenino, sin nada que perder ante el líder Elche

El Cádiz Club de Fútbol Femenino recibe este domingo a partir de las 11:00 horas en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz de El Rosal al líder Elche con confianza y optimismo pese al potencial del adversario, que no conoce la derrota en lo que va de temporada. Además de permanecer invicto, el conjunto alicantino presenta números que infunden respeto, como ser el máximo goleador del grupo con 50 tantos o el menos goleado con sólo 11 encajados.

Las amarillas, que marchan terceras con 34 puntos, 16 menos que las ilicitanas, apelan al "nada es imposible" y al buen momento que atraviesan, como queda acreditado con el 0-3 obtenido la pasada semana en casa del Ciudad de Murcia (0-3) o hace dos jornadas en Puerto Real frente al segundo clasificado, el Málaga City, con el que se empató (2-2) en un gran duelo.

El entrenador cadista, Emilio Soler, lamenta la plaga de lesiones. "Desde la que tuvimos el domingo, han ido cayendo jugadoras todos los días por varios problemas. Algunas son lesiones, otras son cosas fuera de fútbol que no podemos controlar y bueno, pues da la casualidad que viene el primero, que tenemos muchas ganas de recibirlo aquí en casa porque estamos haciendo una temporada espectacular y creíamos que aquí pues podemos competir un poquito más, después de ese sabor agridulce que nos quedamos en Elche. Pero bueno, el fútbol es así, ha sido caprichoso en una semana que lo estamos pasando mal porque tenemos pocas jugadoras".

Unidad. "Todas han dicho que tienen ganas de competir, que van a darlo todo y que creen en el cuerpo técnico y en lo que estamos aportándole toda la semana. Por esa parte estoy muy tranquilo, están entrenando muy bien las pocas que somos y no me cabe duda de que van a defender este escudo el pitido final".

El rival. "Los números del Elche hablan por sí solos. Para mí, como he dicho varias veces, es el mejor equipo de Primera Nacional. Ha ganado todos sus partidos fuera de casa, solamente tienen dos empates en lo que va de temporada. Es el máximo goleador, es el equipo que menos goles ha recibido y, aparte de tener jugadores de superior categoría, como el caso de Carmen o de Inés y un largo etcétera, porque podemos nombrar prácticamente a casi todas, tienen una idea bastante clara. Como decimos nosotros, redondo para que ruede, a su entrenador no le gusta dar un pelotazo, van a morir con esa idea hasta el final de temporada. Nos vamos a encontrar dos estilos diferentes y es un partido donde no tenemos nada que perder y mucho que ganar”.