El Cádiz B, grande fuera de casa, se enfrenta al Sevilla C

El Cádiz B, que el pasado domingo dejó escapar dos puntos de las instalaciones deportivas de El Rosal por tercera vez en lo que se lleva de temporada, regresa al hábitat en el que mejor se está desenvolviendo por el momento, al menos en lo que respecta a la parcela ofensiva. Los amarillos están rindiendo a un nivel más que envidiable cuando ejercen como visitantes, sirviendo como elemento demostrativo de ello que han coleccionado nada menos que tres triunfos lejos de casa en cinco desplazamientos. Este miércoles (16:30 horas) toca el sexto con el Sevilla C como adversario de turno en una jornada de entresemana.

Las únicas ausencias forzosas son las consabidas del portero Pablo Vázquez y el lateral Miguel García pues incluso Paco Olano ya está trabajando con el resto del grupo. Eso sí, este no será de la partida todavía porque aún le resta para coger el tono físico adecuado para su vuelta a lo que es la competición.Juanma Pavón, el técnico de la escuadra amarilla, continúa a la espera de saber de si podrá alinear a Sergio o este contará para Álvaro Cervera de cara al encuentro copero del jueves. Además, Cubero, Peter y Saturday recibieron el pasado fin de semana golpes de consideración y llevan colgado el cartel de dudosos, a lo que se une la abundancia de compromisos en estos días ya que el domingo toca jugar otra vez.

Pavón no se queja precisamente de disputar tres choques en ocho días: “A los que nos gusta el fútbol no nos importa jugar también los miércoles. Ya nos gustaría hacerlo todos los miércoles o los jueves; eso significaría estar jugando la Champions o la Europa League”.

No se fía de que el Sevilla C ande por la zona de descenso: “Nuestro equipo está muy fuerte fuera, pero cada partido es un mundo y el Sevilla C estará con ganas de sanar sus heridas sumando los tres puntos contra nosotros”.

Tiene pinta de que conoce al dedillo al joven conjunto hispalense: “El otro día todo el mundo estaba viendo el Barcelona-Real Madrid mientras nosotros, los miembros del cuerpo técnico del Cádiz B, estábamos presenciando el Xerez-Sevilla C. Eso es simplemente lo que corresponde a nuestro trabajo”.