Butrón iguala en Assen su mejor posición de este año

El piloto chiclanero José Antonio Butrón (KTM) conoció ayer la cruz y la cara con ocasión del Gran Premio de Holanda, una de las últimas pruebas puntuables para el Campeonato del Mundo de la cilindrada reina del motocross, la conocida como MXGP.

Butrón, que regresaba a la competición después de no haber acudido a Turquía al no hallarse recuperado de un esguince de tobillo, no puntuó en la primera manga de Assen al terminar en la posición 21ª, pero horas más tarde se sacó la espina al sumar nueve puntos de golpe en la segunda gracias a una 12ª plaza. Con ella igualó su mejor lugar del año, obtenido en Letonia. En la general marcha 21º, ahora con un total de 96 puntos.