Toni López, técnico de la UD Roteña, se estrena esta próxima temporada en División de Honor después de dosaños dirigiendo al Trebujena. Sus buenos resultados le han llevado a conseguir un merecido premio en el año de la vuelta del equipo a la categoría.

-Tras varios años haciéndolo bastante bien en Trebujena le llega su primera oportunidad en División de Honor, ¿qué significa este salto para usted?

-Es un año bastante ilusionante el poder entrenar en División de Honor tras tres años en Primera Andaluza. Me gustó la idea y vengo con mucha ilusión y ganas de empezar en una categoría que, hasta ahora, no había vivido.

-La Roteña vuelve a la categoría tras su paso por Primera Andaluza, ¿cómo ha sido su llegada al club? ¿Cómo se lo ha encontrado?

-Me lo he encontrado todo nuevo. La directiva cambió y solo sigue un jugador del primer equipo del año pasado. El equipo es totalmente nuevo y está por hacer pero tenemos una directiva con muchísimas ganas. Poco a poco se están haciendo las cosas bien.

-¿Cómo está la plantilla a día de hoy?

-Aún nos faltan jugadores por firmar. Tenemos carencias en algunas posiciones, pero esperamos tenerla cerrada antes del comienzo de Liga. Es cierto que vamos tarde y nos está costando mucho cerrarlo todo. El cambio de directiva lo retrasó todo y aún estamos pendientes de cerrar muchas cosas. Queremos traer, al menos, a un futbolista por línea.

-¿Cuál es el objetivo de la Roteña esta temporada?

-Nuestro objetivo es la permanencia. Va a ser difícil porque es una categoría exigente y estamos teniendo muchas carencias a la hora de preparar la Liga que nos están mermando un poco. Nuestra idea es mantenernos y, poco a poco, establecer algunas bases en el equipo.

-Ha sido una categoría muy competida en los últimos años, pero que parece que ha ido perdiendo un poco de nivel, ¿qué espera de ella?

-El salto de Primera Andaluza a División de Honor se nota bastante. Nos encontramos con entrenadores que preparan muy bien los partidos y con muchos jugadores de Tercera que prefieren dejar de viajar y vuelven a su pueblo o ciudad. Tenemos que ir a Huelva varias veces a jugar con equipos de gran potencial. Va a ser una categoría dura y exigente.

-¿Cómo son las sensaciones del equipo durante la pretemporada?

-Sensaciones de equipo que está por hacer. Estamos teniendo intensidad y, a la vez, también se ve que tenemos carencias que estamos intentando mejorar porque queremos que el equipo juegue intenso y con ganas de ganar. Queremos tener buen trato de balón. En los amistosos estamos teniendo a rivales de superior categoría que nos están poniendo las cosas difíciles, pero no es cuestión de ir mirando ahora los resultados. La actitud es buena y tenemos a varios juveniles rindiendo a un nivel muy bueno.

-Debutáis en un par de semanas en Huelva ante un recién ascendido como el Pinzón, ¿miran ya al partido o aún queda lejos?

-Si te dijera que no lo miramos te estaría mintiendo. Desde que salió el calendario tenemos un ojito mirando al rival y, aunque estamos todavía inmersos en la pretemporada, estamos intentando preparar poco a poco el partido. Creo que, además, es un partido muy importante porque es el primero y ante el que, a priori, parece que va a ser un rival directo. Debemos ir sumando puntos contra equipos que están más o menos a nuestro nivel para no pasar apuros a final de temporada.

-Este año vuelve el derbi a la ciudad, ¿cómo afrontará este partido?

-Hace tiempo que no se vive un derbi en la ciudad, lo he vivido hace varios años como espectador y es cierto que se vive con muchas ganas. He escuchado a los más veteranos decir que es un derbi distinto, que se vive de manera especial y tenemos muchas ganas.