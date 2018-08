Bermúdez: "El Ceuta es uno de los mejores equipos de la categoría"

El Arcos abre esta tarde en el Alfonso Murube de Ceuta la temporada 18/19 en el Grupo X de Tercera División. Los de Pepe Bermúdez esperan tener una temporada más estable y con menos sobresaltos que la anterior, en la que cuatro entrenadores pasaron por el banquillo y el equipo acabó luchando por la permanencia.

Tras una pretemporada en la que el equipo afrontaba una revolución con muchísimos cambios en plantilla, el técnico se ha mostrado "contento por el trabajo y la actitud que todos los chavales han puesto desde el primer día. Creo que físicamente llegamos muy bien y con muchas ganas de enfrentarnos a unos de los gallitos de la categoría".

El técnico reconocía, además, que no ha sido tarea fácil conformar la plantilla. "Este año hay muchos equipos que aspiran al ascenso, el mercado ha estado un poco disparado y teníamos menos presupuesto. Estoy contento porque con el trabajo y la predisposición de todos hemos conseguido un muy buen grupo". El Arcos tiene este año un equipo muy joven, algo que no preocupa al técnico. "En algún momento será un hándicap, pero es un riesgo que corremos. En ilusión no nos va a ganar nadie".

El Ceuta, segundo clasificado la pasada campaña, será el primer rival para los de Bermúdez en un partido que se antoja complicado. "Es un partido muy complicado para empezar. El Ceuta tiene uno de los mejores equipos de la categoría. No me quiero comparar con nadie porque no nos lleva a nada. Afrontaremos todos los partidos de la misma manera".