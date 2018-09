Basallote apela a la paciencia en el Conil

La imagen ofrecida por el equipo no resulta desesperanzadora, pero la cruda realidad de los números indica que el Conil solo ha sido capaz de llevar a su casillero uno de los 15 puntos por los que ha peleado desde que arrancó la temporada en el grupo X de Tercera División. Mirar la clasificación se antoja algo inquietante porque el nombre del conjunto jandeño no aparece hasta llegar a la penúltima posición, situación que podría ser peor si el Guadalcacín, colista con un cero muy preocupante, se hubiera estrenado ya.

Hilario Basallote, director deportivo del club amarillo y constructor de la primera plantilla, opina que existen circunstancias que explican lo acaecido de momento: "El arranque no está siendo nada agradable, pero hay argumentos para justificarlo. En primer lugar, no debemos olvidar que empezamos con siete lesionados, algo que nos afectó durante los dos primeros partidos, frente al Betis Deportivo y al Ceuta. Después se han ido recuperando e incorporando, pero están cogiendo minutos poco a poco ya que algunos acumulaban mucho tiempo sin jugar, como en el caso de Cornejo. Además, todavía continúa en el dique seco Narváez, al que le queda sobre un mes y medio para regresar. Aparte de ese hándicap, destaco que el calendario ha sido muy exigente en las primeras jornadas. Nos hemos enfrentado a un recién descendido de Segunda B y a los dos que acabaron los primeros del grupo la campaña anterior. Eso influye y lo sabíamos desde que conocimos el orden de los encuentros. Ya esperábamos dificultades añadidas en el inicio de un grupo X que creo que es el más exigente de los últimos 15 años, por lo menos".

Pienso que este es el grupo X más exigente de las últimas 15 temporadas, por lo menos"

Los seguidores del Conil no están contentos con la forma de empezar el curso: "El aficionado -admite Basallote- anda un poquito desilusionado, pero se trata de una afición veterana, curtida en estas lides, y no debe ponerse nerviosa antes de lo debido. Hay que tener paciencia porque es pronto todavía. Eso sí, es importante sumar puntos cuanto antes, es recomendable enganchar un par de buenos resultados para que nos tranquilicemos todos, incluidos no solo los aficionados sino también directivos y los propios componentes de la plantilla".

Opina que la imagen ofrecida no ha sido tan mala como para ir penúltimos: "Por ejemplo, en Jerez jugamos un gran encuentro y ni ellos mismo se creían al final que habían conseguido el empate. En nuestro campo nos han ganado ya Ceuta y Cádiz B, pero hay que tener en cuenta que son dos rivales llamados a estar arriba de nuevo. Lo que nadie puede decir es que algún adversario nos haya barrido del campo, ni siquiera el Betis Deportivo en la primera jornada a pesar de ganarnos por 3-0".

Ahora llega la visita a Los Barrios en un derbi provincial con dos contendientes en zona de descenso: "Todos los partidos -generaliza- van a ser complicados en este grupo tan potente, no nos podemos fiar por el hecho de que también anden clasificados por la zona baja. Acaban de cambiar de entrenador y los jugadores querrán agradar a Rafael Escobar, un técnico con mucha experiencia en la categoría. Pero yo confío al máximo en nuestra plantilla, ¿cómo no voy a confiar en ella si la he hecho yo?".