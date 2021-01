Balona - Cádiz B, derbi provincial en la zona baja

El Cádiz B visita este domingo a la Balompédica Linense en un partido al que el filial llega con la imperiosa necesidad de poner fin a una pésima racha de cuatro derrotas consecutivas para tomar oxígeno en la zona baja de la tabla. Tras perder ante Tamaraceite (1-0), Algeciras (2-0), Sanluqueño (1-2) y San Fernando (1-2), los amarillos, que no ganan desde que lo hicieran el 22 de noviembre al Marino (3-1), ocupan la antepenúltima plaza con 10 puntos, tres menos que los albinegros, que le anteceden en la clasificación con un duelo más. En realidad, los jóvenes cadistas llevan uno, dos e incluso tres enfrentamientos menos que los demás equipos del Grupo 4-A de Segunda B por culpa de los aplazamientos por el coronavirus.

Lejos queda el choque de la primera vuelta (1-2) en el que la Balona acabó con al buen arranque de curso de los pupilos de Juama Pavón, que vive su peor dinámica desde que se sienta en el banquillo del campo Ramón Blanco de la Ciudad Deportiva de El Rosal.

Tampoco la actualidad deportiva de la plantilla invita al optimismo. Idrissa Thiam dejó el club, lo mismo que Cristian Martínez, cedido este sábado al Plaza Amador de Panamá. Lau es baja segura una semana más por un problema de salud y tampoco estarán Garrancho (portero suplente), Marc Baró, Javi Martín y Nieto, todos citados por Cervera.

Juanma Pavón (Entrenador del Cádiz B) "Los últimos resultados nos pueden afectar, aunque mantenemos las ganas y la ilusión"

La presencia de los delanteros recién incorporados, Nacho Díaz y Johan Rodallega, se antoja improbable, por lo que no es en absoluto descartable que el entrenador eche mano para la lista y el once de algún jugador del juvenil A o del Balón, como sucede últimamente con el balonista Pablo Cortijo, que es lateral izquierdo. Más novedoso sería Kiko, lateral derecho del Balón, con opciones de jugar.

Pavón recuerda que “nos mediremos a un equipo que está llevando un recorrido muy parecido al nuestro. Ha ido de más a menos y está necesitado de puntos, pero no de juego, ya que en los últimos partidos hemos visto que mantiene sus señas de identidad. Es un grupo aguerrido que cuando llega a campo contrario crea peligro. Se ha reforzado bien y a priori esperamos un partido complicado”.

El técnico del Cádiz B reconoce que “estamos fastidiados por los últimos resultados obtenidos pero no por el juego, pues le estamos plantando cara a todos los rivales y en algunos momentos siendo superiores, aunque no se refleje en el marcador. Esto puede llegar a afectar e intentamos que eso no pase. Tenemos ganas e ilusión de sacar un resultado positivo”.

Rodallega, cesión colombiana para reforzar el ataque

Tras cerrar el fichaje del delantero jiennense Nacho Díaz, de 20 años, procedente de la cantera del Almería, el Cádiz ha conseguido la cesión del colombiano Johan Arles Rodallega, también para reforzar el ataque del filial amarillo. Nacido en Puerto Boyacá el 13 de enero de 2001, por lo que acaba de cumplir 20 años, llega en calidad de cedido por el acuerdo alcanzado con el Atlético de Cali. El futbolista firma hasta 2022 con una opción de compra. En la presente temporada había disputado 24 partidos en Primera B, anotando cuatro goles. Es internacional sub’20 con su país.

Tres altas seguras en la convocatoria de la Balompédica

La Balona sólo ha ganado un partido en casa esta temporada, hace dos semanas al colista Marino. Pero lleva desde el 5 de enero de 2020 sin encajar un gol (y por lo tanto sin perder) en el Municipal. No obstante, la derrota de la semana pasada en Tamaraceite ha abierto un cisma. Hasta el punto de que el miércoles el presidente, Raffaele Pandalone, cansado de críticas, anunció que lo mismo se marcha a final de temporada. De cara al partido son altas Iván Martín y Loren, que debutarían. Sergio Rodríguez vuelve tras sanción y el también defensa Mikel Fernández, baja la pasada semana, es duda porque no está del todo recuperado.