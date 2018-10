Hay 'Bala' hasta Tokio

Alejandro Valverde, que el domingo se proclamó campeón del mundo de fondo en carretera de ciclismo en Innsbruck, llegó a Madrid con su medalla de oro al cuello y una idea en su cabeza. "No me retiro. Hay que lucir este maillot arcoíris", manifestó el murciano, para quien la sensación de conquistar este título fue incluso mejor que la de subirse al podio del Tour en 2015. El motivo, la caída en el inicio de la ronda gala de 2017 cuando se rompió la rótula, el astrágalo y el calcáneo de la pierna izquierda hace sólo 15 meses . "Pensé que no podría montar en bici de nuevo, y menos al nivel de ser campeón del mundo. Por eso este logro es especial", manifestó.

Recibido en el Consejo Superior de Deportes (CSD), el español apuntó que su retirada "puede ser en Tokio 2020". "Serían mis quintos Juegos Olímpicos y eso para un ciclista es muchísimo. Si tengo el nivel me gustaría ir. Es la medalla que me falta, pero ya estoy contento con lo que he hecho", aseguró un Valverde agradecido por el trabajo de todo el equipo español, cuya labor destacó como crucial en su triunfo. "Hubo detrás una gran labor de la selección. Tenía mucha confianza en ellos, que se dio en parte por la concentración que habíamos hecho todos juntos. Teníamos las cosas claras y sabíamos cómo estaba cada uno de forma", explicó.

Valverde, que reconoció que ya ha mirado el recorrido del Mundial del año que viene y el de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, asegura verse sorprendido por su campaña después de la grave caída sufrida en el Tour del 2017: "No me lo creo". "De hecho, recién caído pensaba que se acababa mi carrera deportiva, así que ni en mis mejores sueños pensaba en la temporada que he hecho", agregó.

El murciano, recibido con un minuto de aplausos y acompañado por el seleccionador nacional, agradeció las muestras de apoyo del pelotón: "Estoy satisfecho con el reconocimiento en general, no sólo por ganar. Noto cuando me hablan el cariño que me tienen. Incluso toda la prensa internacional. Luego recibí la felicitación de otros campeones del mundo como (Mario) Cipollini, (Óscar) Freire..., que creían que el ciclismo me lo debía, y al final se ha podido conseguir. Para mí es algo increíble".

Asimismo explicó cómo transcurrieron los metros finales: "Sabía que era el más rápido y tenía que tenerlos a todos controlados. Cuando llegó vi que tenía intención de arrancar. Cuando lo hizo yo también estaba arrancando y se paró. Me limité a controlar a los rivales y a 300 metros me dije, ahora es el momento", apuntó sobre la resolución de la carrera.