Llega la hora de la verdad para los jóvenes regatistas que se han dado cita en El Puerto de Santa María para dar la bienvenida al nuevo año compitiendo en la sexta edición de la Regata Ciudad del Puerto. La cita organizada por el RCN de El Puerto de Santa María, que por tercer año consecutivo se incluye en el exclusivo calendario del Trofeo Excellence Cup, dará comienzo este jueves día 2 de enero y celebrará sus pruebas clasificatorias a lo largo de tres jornadas hasta el sábado día 4, con un máximo nueve pruebas en cartel.

Como novedad este año, la organización apuesta por un nuevo modelo de competición y le declara la guerra al plástico para concienciar a los más jóvenes en la necesidad de cuidar y mantener limpio el mar.

La Regata Ciudad del Puerto que se viene celebrando desde el año 2014 de forma ininterrumpida, daba en el 2018 un salto cualitativo y cuantitativo al conseguir su inclusión en el exclusivo circuito de la Excellence Cup, algo que para el RCN de El Puerto de Santa María supuso un sobre esfuerzo organizativo que acabó con sobresaliente.

El éxito de ese primer año como prueba Excellence es el motivo de que la Asociación Española de la clase Internacional Optimist (AECIO) repita por tercer año consecutivo en la bahía gaditana, algo que no es muy normal en este circuito cuya filosofía es la de ir rotando por los clubes españoles.

De esta forma, el RCN de Vigo era en octubre el encargado de levantar el telón y es ahora cuando el RCN de El Puerto de Santa María recoge el testigo para dar forma al segundo asalto. En este mismo mes entre los días 22 y 26 de enero, la flota volverá a coincidir en el RCN de Torrevieja para la tercera prueba y será en la localidad catalana de Palamós a mediados de febrero cuando se ponga fin al circuito con la última prueba organizada por el CV Palamós y el CN Costa Brava.

En esta ocasión serán casi 150 participantes procedentes de todos los clubes y provincias andaluces, y también de las territoriales gallega, balear, de la comunidad valenciana y canaria. Para su organización, el RCN de El Puerto de Santa María cuenta con el patrocinio de la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, y la colaboración de la Consejería de Deporte de la Junta de Andalucía, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, AECIO, la RFEV y la Federación Andaluza de Vela, junto a Restaurante La Venencia y las firmas Cobra Semirrígidas, Coca-Cola, Kónica Minolta, Frusur, Solera Motor, Essilor, Tirma y Aldi.

El hecho de ser la segunda de las cuatro pruebas que completarán la Excellence Cup 2019/2020 motiva la mayor participación y atrae a aquellos regatistas que aspiran a unos de los títulos más caros del panorama nacional entre los regatistas más jóvenes. En este sentido, la regata portuense premiara a los ganadores del trofeo portuense en las diferentes categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 16, y todos puntuarán para una clasificación general absoluta y provisional del circuito que comenzara hace un mes en Vigo.

La que está a punto de comenzar es una prueba que traspasa el ámbito deportivo para convertirse en un evento de relevancia para el turismo, la promoción y la economía de la ciudad y la provincia sede. Aparte técnicos y entrenadores, dadas las fechas en las que se celebra y la edad de los participantes (hasta 16 años) los jóvenes acuden acompañados por sus familiares en todos los casos.Las 12:00 horas del jueves día 2 de enero de 2020 es la cita en el área de regatas para comenzar con las pruebas clasificatorias en otra jornada primaveral y ventosa.