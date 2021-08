Arranca la campaña de abonados del Chiclana CF

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el presidente del Chiclana CF, Juan Luis Rojo, presentaron la campaña de abonados de la entidad blanca de cara a la próxima temporada, cuyo eslogan es '#YoNoSéRendirme'. Un acto en el que también estuvieron presentes el delegado municipal de Deportes, José Manuel Vera, y el futbolista Marcos Rodríguez.

El regidor chiclanero dejó claro que "no nos vamos a rendir. Ha pasado lo peor y ahora nos toca intentar disfrutar lo que podamos y, en clave deportiva, hacer una buena temporada y conseguir los retos que queramos, que no es otra cosa que el ansiado ascenso a Tercera División". Indicó que "esta nueva campaña, con ese eslogan es muy acertada para los tiempos en los que estamos, porque se trata de echarle coraje, echarle ganar y coger fuerzas, de no claudicar y seguir siempre hacia adelante", ha señalado José María Román.

Por su parte, Juan Luis Rojo explicó que la campaña ya está en marcha. "El fútbol está en deuda con el Chiclana CF, porque llevamos dos temporadas en las que nos hemos quedado muy cerca de lograr el objetivo. La que empieza ahora la iniciamos con el eslogan '#YoNoSéRendirme', destinado a que la afición ahora más que nunca nos apoye y nos ayude, porque tendremos una competición muy difícil, ya que hay muchos equipos de Tercera que han bajado y será complicado. No obstante, estoy convencido de que con el apoyo, el respaldo y la fuerza que nos transmite la afición vamos a conseguir la meta marcada".

Además, también señaló que "los precios para esta campaña son muy buenos, comparados con el resto de clubes, ya que lo que queremos es que el precio no sea un inconveniente para que las personas puedan abonarse".

Así, el precio del abono en tribuna será de 70 euros, en preferencia será de 50 euros, 30 euros para aquellas personas que tengan el carnet de jubilados o el carnet joven y también existe un carnet familiar, que contará con un 20 por ciento de descuento para familias.