Arranca en Montenmedio el segundo CSI3*

Mientras que los caballos jóvenes terminaban una semana de duro trabajo, en la que seguían cosechando muy buenos resultados, los más experimentados abrían el jueves el CSI3* del Circuito Hípico del Sol que se celebra durante este fin de semana en las instalaciones de Montenmedio, con tres citas del Big Tour.

El norteamericano Andrew Ramsay y su caballo de 15 años California 62 fueron imbatibles, con sus 65.53 segundos, en la prueba de 1.50 metros. Más de tres segundos después paraban el crono el portugués Nuno Tiago, con Disco, y en tercer lugar, una vez más, el turco Omer Karaevli. Ramsay ha obtenido muy buenos resultados con este caballo desde que lo empezó a montar en 2016, logrando primeros puestos en varios internacionales de 2 y 3 estrellas.

En la prueba de 1.40, el veterano Rutherford Latham se impuso con Un de plus du Clocher, seguido del irlandés Richard Howley y el holandés Vincent Voorn, montando a Dante.

La prueba de 1.35 se la llevó la amazona española Otti Verdú, cara nueva en esta semana del Circuito del Sol y una habitual en los podios, con su rapidísima yegua Twiggy Ka.

Fue destacable asimismo que dos caballos criados en la Yeguada del Maset lideraron las pruebas de 5 y 6 años. José Fumero montando a Quimi del Masset, caballo propiedad de Hugo Álvarez, quedaba primero ex aequo junto con la amazona sueca Amanda Eriksson, y Jessica Hewitt hacía lo propio con el 6 años Dorie del Masset. El jinete turco se mantiene como líder en las pruebas de los caballos jóvenes.

En cuanto a la jornada del miércoles, un día más el turco Omer Karaevli volvió a clasificar, esta vez en las tres pruebas de caballos jóvenes celebradas ese día. Este jinete, asentado en Alemania, participó en 2016 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro convirtiéndose en el primer olímpico desde su país desde hacía 56 años.

En la prueba de 6 años B volvió a ganar con su caballo Just call me May, con el que en las 10 salidas a pista que lleva disputadas en el Circuito ha obtenido un inmejorable palmarés con pleno de ceros. Diez recorridos sin falta que le han situado, además, en la primera posición en siete pruebas y en segundo lugar en otras dos ocasiones. La sección A de 6 años, la encabezó la finlandesa Sonia Hungerbuhler con su caballo Lolli Pop.

En 5 años A, el belga Dominique Joassin y Dame de coeur vencieron por más de dos segundos a la sueca Amanda Eriksson. Omer Karaevli se clasificó también, con un recorrido sin falta de su caballo Obabelute M, en tercera posición. La prueba de 5 años B recayó en manos inglesas con su jinete William Rekert montando a Sharpie TW. El español Joel Vallés consiguió el tercer puesto de una prueba que contó con 35 salidas a pista.

En la prueba de 7 años B, Karaevli ocupó la cabeza con Corragio, un entero con muchas capacidades y muy rápido, casi cinco segundos por delante de la americana Julie Welles. En los 7 años A, Jérome Guery repitió podio con Massimo, un caballo que también lleva pleno de ceros en esta edición del Circuito vejeriego y que el belga adquirió hace unos meses junto con Alexander Oancea. Según el propio jinete, "es un caballo muy poderoso y al que se le presenta un muy buen porvenir".