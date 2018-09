El Arcos persigue el pleno de 9 de 9 en Lebrija

El Arcos se presenta esta tarde en el Municipal de Lebrija al copo de puntos y dispuesto a seguir la racha ante una Balompédica Lebrijana que buscará su primer triunfo. Pese a que los sevillanos no han comenzado con buen pie -empate en casa con el Utrera y derrota en Lepe-, en el Arcos no se fían y Pepe Bermúdez presume que será un partido "complicado porque es un equipo que viene de hacer muy buena campaña el año pasado, aunque quizá no ha arrancado muy bien. Nosotros vamos a competir, como venimos haciendo hasta ahora, a intentar sumar tres puntos y seguir creciendo".

El entrenador, que sigue con las bajas de Manu Lebrón, que avanza poco a poco en su recuperación, y Giráldez, que continúa con molestias, destaca del rival "el conjunto: muy agresivo sin balón, que presiona muy bien, intenta recuperar pronto, con balón tiene gnete de calidad, veterana; el conjunto es lo que les hace fuerte".