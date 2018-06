El Arcos perfila la nueva temporada

El Arcos ha comenzado a planificar la próxima temporada con la presentación de un cuerpo técnico que liderará Pepe Bermúdez, después de que tomara las riendas en la recta final de la pasada campaña con el reto de alcanzar la permanencia en Tercera.

El ex cadista confirmó la renovación de Legupín, "al que conozco de mi etapa en Cádiz y creo que nos puede aportar mucho; sé que ha desechado opciones de jugar fuera y está encantando con el proyecto". Igualmente, anunció dos fichajes. Por un lado, a Bugatto, "al que también conocí de pequeño en el Cádiz, luego jugó en las categorías inferiores del Sevilla y en el Écija el año pasado, un jugador de mediocampo, de carácter, agresivo, con buen manejo del balón y que nos va a aportar carácter, agresividad y contundencia". Y por otro, a Manuel Caballero, también un viejo conocido de hace dos temporadas, "que viene de hacer una buena temporada en el Xerez DFC y nos aportará por su desparpajo, el útimo pase y el remate".

Preguntado por las bajas que se producirán, el entrenador explicó que obederán principalmente al criterio económico. "El presupuesto ha bajado y la mayoría de las bajas no entraban en el presupuesto, son sueldos que se nos escapan, no podíamos llegar", confesó, admitendo, no obstante, que "algunas también eran por decisión técnica".

Respecto a las siguientes incorporaciones, señaló que "he hablado con muchos jugadores, llevo mucho tiempo trabajando y estamos intentando llegar a acuerdos con los que nos interesan. Pero aún es pronto".

Por último habló del objetivo. "Creo que va a haber muchas decepciones, hay 10 ó 12 equipos que, por presupuesto, son candidatos. El Arcos no va a ser uno de ellos. Vamos a trabajar desde el 16 de julio para ganar cada domingo y al final Dios dirá dónde estamos. No nos ponemos un listón".