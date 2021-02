La semana pasada se despedía la competición de los caballos más jóvenes en la Dehesa de Montenmedio destacando tres nombres: Kim Emmen, Ignace Philip de Vuyst y Emma Stoker. El miércoles 17 de febreroy, estos tres jinetes y sus caballos vuelven a liderar las pruebas entre todos los binomios participantes en el Circuito del Sol que se desarrolla en las instalaciones ubicadas en el término municipal de Vejer.

En la prueba de 7 años la amazona holandesa, Kim Emmen, se imponía junto a Astrid’s Lad, caballo propiedad de Bruntwood Stables. Explicó que "Astrid es hermano de padre y madre de Blue Angel caballo que montaba Kent Farrington. La otra siete años, Lady Angeles también es propiedad de Bruntwood Stables y ganó la final de 5 años aquí hace dos años. La verdad que Bruntwood, cuadra perteneciente a Sean Cubitt, ha traído un equipo muy fuerte y esperamos que las próximas semanas se mantengan con tan buenos resultados".

Por detrás de Kim terminaban Giulia Martinengo con Jotage B y la británica Emma Stoker con Orphea HQ. Precisamente es Emma otra de las amazonas destacadas por la magnífica actuación de sus caballos. También hoy lograba clasificar segunda con Ferluche de Kergas en la prueba de los 6 años.

Orphea es una súper yegua con mucho carácter, hija de Emerald y propiedad de Axel Verloy. "La monto desde que tiene 5 años y el año pasado aprendió muchísimo aquí en el Circuito compitiendo en las pruebas de 6 años. La verdad es que sus resultados son impresionantes. Es una yegua muy competitiva, cuidadosa y que está ganado mucha confianza gracias a las diferentes pistas del Sunshine Tour".

De Ferluche destaca que "no la tenemos desde hace demasiado tiempo, la compramos con 5 años muy verde, no había hecho nada. De hecho, le hemos sacado su pasaporte FEI para venir aquí. Este es su primer evento internacional y ¡lo está haciendo fantásticamente bien! Cada vez que salimos a pista lo hace mejor. Es naturalmente muy rápida. La semana pasada me llevé una enorme y grata sorpresa con ella y sus resultados".

Ignace Philips de Vuyst es el tercer nombre con el que acabaron las pruebas jóvenes el pasado jueves y el día 17 junto con su yegua Olivia de Guldenboom, encabezaban de nuevo el segundo grupo de 7 años, prueba disputada en la pista verde Carola bajo un baremo de A con crono. Tras ellos, dos italianos Clio Boni y Luca Moneta montando a Logica y Epic, respectivamente.

En los caballos de 6 años Ignace ha repetido protagonismo con Kavannah EH Z mientras que en el otro grupo A, el turco Derin Demirsoy vencía montando a Pride of the Lowlands BH.

Buen trabajo de la irlandesa Susan Fitzpatrick y sus 5 años Keatingstown Leia y Keatingstown Mister Cool que cumplían con un primer y segundo puesto.

El jueves 18 de febrero está previsto que culmine la segunda semana de competición para los más jóvenes y dará comienzo el primer CSI4* de los cinco que se celebran en esta vigésimo séptima edición, principal novedad de este año.