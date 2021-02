Algeciras - San Fernando, derbi total

El todo, el no va más. San Fernando o Algeciras pueden en la mañana de este domingo terminar de casi certificar su estancia a final de temporada regular entre los tres primeros clasificados si salen vencedores del duelo que se disputará, a partir de las doce del mediodía, en el Nuevo Mirador de la localidad algecireña. Y es que el partido entre algecireños e isleños es prácticamente el todo de una temporada donde los de La Isla han ido claramente de menos a más, mientras que los algecireños parecen vivir en las últimas jornadas las horas más bajas del curso.

Por eso, la diferencia que existía entre uno y otro equipo en la tabla clasificatoria, que llegó a ser de nueve puntos cuando ambos se terminaron de enfrentar en la primera vuelta, ha quedado acortada a día de hoy a tres, por lo que, si los isleños consiguen ganar en tierras algecireñas por una diferencia de dos goles y el Tamaraceite no logra la victoria en su duelo ante el Cádiz B en El Rosal, por primera vez en la temporada los de Stankovic se auparían a la primera posición de la clasificación, con un partido menos por disputar, el que le enfrentará el próximo domingo al Recre, aplazado en su momento por el Covid en el equipo decano.

Y es el partido del todo porque un tropiezo de los de azul y blanco les condenaría a no poder fallar más en los cuatro encuentros que restan antes de afrontar la parte definitiva del campeonato y, además, los de Salva Ballesta se quitarían del medio a un rival directo en la puja por estar entre los tres mejores del grupo, anotándose también el average a su favor.

Jovan Stankovic (Entrenador del San Fernando) "Es una nueva final y como tal hay que tratar el partido en Algeciras"

Todo esto, sobre el papel, dice que el partido matinal es, posiblemente, el más apasionante desde que comenzó este extraño curso. Está claro que ambas escuadras buscarán una victoria vital y, por ello, sobre el estadio algecireño ambos equipos pondrán toda la carne en el asador.

En lo deportivo, los de La Isla tienen la baja de Juan Rodríguez, que por acumulación de amonestaciones no podrá ser de la partida. En su lugar entrará Javi Fernández, que estaba a la espera de una oportunidad para volver a ese once inicial que abandonó en Sanlúcar, en la jornada 3, por una lesión en el pubis. Recuperado ya totalmente desde finales del pasado año, el defensa volverá al once junto a Amelibia en el centro de la zaga. La otra baja será la de Sandro Toscano, que padece molestias musculares que le impiden estar en la expedición.

Por su parte, el Algeciras tiene las bajas del central Telis, que ha sufrido una lesión en el tendón de Aquiles para cerrar ya su temporada, el lateral derecho Alcázar y el otro central, Fran Serrano, que tampoco pudo jugar en la visita de hace una semana al Tamaraceite, contra el que los rojiblancos dejaron escapar dos puntos en la recta final. Por el contrario, recupera a uno de los hombres importantes en sus esquemas, Iván Trujillo, que no jugó en Las Palmas de Gran Canaria por acumulación de amonestaciones.