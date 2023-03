Ahora o nunca para el San Fernando ante el colista

Talavera: Biel Ribas, Parra, Neyder Lozano, Morante, Brau, Lassina, Edu Gallardo, Renan Zanelli, Javi Bueno, Lucas Alcázar y Escudero.

Por lo demás, parece que no habrá muchos cambios con respecto al once que realizó un gran partido en Ceuta, aunque la vuelta de Lanchi tras cumplir su partido de sanción hace dudar si volverá al equipo o será Antonio Marín que hizo un gran partido en tierras ceutíes el que continúe en la posición de lateral derecho.

Por lo tanto, Alfaro tendrá que recomponer de nuevo su retaguardia, lugar que le está dando verdaderos quebraderos de cabeza en los últimos enfrentamientos disputados. En esta ocasión ha ganado enteros la posibilidad de que el fichaje invernal Iñaki sea, por primera vez esta temporada parte del once inicial que salte al terreno de juego.

En lo deportivo, los de San Fernando siguen dejando bajas en el camino. Para este choque, son seguras las ausencias de Luis Ruiz que, además de su sanción tiene puesto una escayola en la mano por la rotura de un dedo. Junto a él, n o podrá estar disponible Rubén del Campo, mientras que aceleran su recuperación tanto José Carlos como Rafa Páez aunque su presencia en el once inicial parece muy complicada.

Nuevo partido vital. Nuevo envite de quilates. Nuevo reto para el San Fernando. El partido donde el equipo azulino medirá sus fuerzas con el Talavera (17:00 horas) se nos antoja algo más que una batalla a vida o muerte, no en vano, el cuadro de Pablo Alfaro medirá sus fuerzas con un conjunto que, actualmente ocupa la última posición en la tabla, lo cual hace que sea un rival herido de muerte, que llegará a La Isla con el firme propósito de encontrar una tabla de salvación, un salvavidas que le de la moral suficiente para abandonar la complicada situación que padece.

Pablo Alfaro: "Tenemos un enorme encuentro ante un rival peligroso y herido"

El técnico del San Fernando, Pablo Alfaro, señalaba del encuentro que disputará el equipo azulino que "es un partido muy importante para nosotros, donde nos medimos a un rival que está el último en la tabla, es no es cuestionable, pero que todos sus resultados son ajustados, perdiendo casi siempre por la mínima y eso te dice del peligro que tiene. De todas maneras, el equipo tiene muchas ganas de brindarle a la afición una victoria y poder celebrar en casa un triunfo que puede dar un salto cuantitativo en nuestras aspiraciones porque será muy importante llegar a los 35 puntos. El partido, no cabe decirlo, es a vida o muerte, porque nos medimos a un rival directo, un rival que vendrá, igualmente, a hacernos daño y a conseguir una victoria que, de la misma forma es vital para ellos, y eso le da al encuentro un plus más de pasión".