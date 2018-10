El centrocampista Agu opina que al Recreativo Portuense "le falta todavía compenetración"

El jerezano Agustín Benítez Quirós, conocido en el mundillo futbolero como Agu, se siente satisfecho de haber aceptado la invitación que le formulara el técnico, Juanjo Durán, para incorporarse a la disciplina del Recreativo Portuense. “Ya me propuso venir la temporada anterior, pero no terminé de decidirme. Me volvió a llamar en verano y esta vez acepté. Es un amigo de la infancia, que he tenido como compañero sobre el césped, y me hacía ilusión compartir vestuario con él desde otro punto de vista”, explica el jugador, una de las novedades de esta campaña.

Procedente del Xerez Deportivo, Agu, de 32 años, piensa que el Recre “cuenta con muchos jugadores nuevos, de forma que cada uno viene de un sitio, de actuar con un estilo diferente, por lo que le falta todavía compenetración”. El rojiblanco confiesa haberse integrado “con rapidez” a un grupo “bueno”, con algunos de cuyos integrantes ya había coincidido en otras escuadras y que se mueve bajo la batuta de un entrenador “que ama el fútbol y posee una idea de juego bastante atrevida, de modo que, tal y como entiende este deporte, es ideal para mí”.

Centrocampista de corte defensivo, consciente de que su reto “es hacer mejor al conjunto, pues no soy yo el que tiene que ganar los partidos”, Agu cree que todavía es pronto para calibrar el verdadero potencial que el Recre puede desplegar esta campaña. “Los tres equipos que nos han ganado, Jerez Industrial, Bazán y Balón, son conjuntos llamados a pelear por el ascenso. Es verdad que esos emparejamientos podrían habernos servido para testar nuestras aspiraciones, pero tenemos margen de mejora y a mí me gustaría luchar por situarnos arriba mientras no nos quedemos sin posibilidades”, refleja Agu, quien confía en que el tiempo “vaya ubicándonos en una posición superior”.

El mediocampista analiza que el Balón de Cádiz, que se impuso 0-2 al Recreativo en la última jornada, “demostró ser superior a nosotros en la primera parte, amparado en una medular físicamente muy fuerte, en su juventud y calidad, así como en la ventaja que les supuso el error defensivo que cometimos en el primer gol”. Después, enjuicia, en la segunda mitad se pudo ver a un Recre que impuso sus movimientos, “no sé en qué medida por nuestros méritos o porque ellos bajaron el pistón por la ventaja de dos tantos que llevaban”. “Hoy en día tienes mucho ganado si eres rápido y trabajas en el campo, y ambas cualidades se observaban en el Balón de Cádiz”, refleja Agu, que se lamenta, en cualquier caso, de que, una vez más, al igual que contra Jerez Industrial o Bazán, “empezamos perdiendo, lo que nos obliga a ir a remolque en el marcador”.

Por lo que respecta al próximo rival, el Villamartín, al que los recreativistas rendirán visita el domingo a partir de las 12:00 horas, Agu espera un enemigo que responderá “a la seriedad y al fútbol de toque que su técnico, Jesús Mendoza, establece como impronta”. Los serranos, cuartos en la tabla, con 11 puntos (el Recreativo es 10º, con 7), han comenzado con fuerza la competición y vienen de endosarle un 1-3 al Ubrique Unión Deportiva. Los números de su zaga son muy similares a los del Recre (han encajado 9 goles, solo uno menos que su rival) pero su potencial ofensivo es claramente superior: las 12 dianas que han anotado duplican las firmadas por los portuenses.