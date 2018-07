Adiós al banquillo tras 25 años

En la vida todo tiene un principio y un final, y ese final llega ahora para Kiko Oliva con su adiós al banquillo del primer equipo del Cádiz FS después de 25 años ejerciendo como entrenador, los siete primeros como segundo de Óscar Torres, ahora presidente de la entidad, y los siguientes 18 como máximo responsable del vestuario. Un cuarto de siglo que ha dado para mucho, alegrías y sinsabores, una experiencia que exprimirá a partir de ahora dedicado en exclusiva a su labor, que ya compatibilizaba antes, de director técnico del club, ya por siempre un trocito importantísimo de su vida no sólo deportiva sino personal.

"Cuando miro para atrás me parece mentira que haya pasado tanto tiempo, ¡y qué rápido! Entonces ni por asomo pensábamos que las cosas irían como han ido", reconoce Kiko al referirse a los inicios en 1993. Muchas temporadas, numerosas vivencias, infinidad de anécdotas... También motivos para la satisfacción. "Cuando veo fotos antiguas lo que más siento es orgullo, y un pelín de nostalgia por la velocidad con la que pasan los años cuando estás al lado de gente joven", confiesa.

Montse es, sin duda, la mejor jugadora que he conocido nunca; hasta Amelia la tiene como referente"

Tantas campañas le dificultan quedarse con un día especial, un logro significativo. Quizás por ello opta por recitar todos los buenos recuerdos: "Los cuatro ascensos a Primera, aunque luego bajáramos del tirón; el primer ascenso a Primera, en la 98-99, en el play-off en Toledo; el conseguido en Astillero, en Cantabria, contra las gallegas, y el último, casi inesperado, con gente con la que cerrábamos un círculo, casos de María o Tinoco, porque era la primera vez que subíamos con gente que venía desde abajo".

Igualmente, no deja en el tintero "todas las Copas de Andalucía; de hecho somos el equipo con más títulos en la comunidad autónoma". ¿Y la reciente organización de la Copa de España? "Es un gran éxito, pero no me corresponde porque es institucional, de Óscar", afirma con rotundidad. Lástima que el escenario hiciera echar en falta un pasado mejor. "Una pena porque el Portillo sólo necesitaba un lavado de cara, fue un crimen", lamenta con cierta envidia sana del ambiente que ha presenciado en pistas como "la de Almagro o Torcal".

Del mismo modo, Oliva no olvida los peores momentos de estos 25 años, aunque en esta ocasión sí apunta a uno muy en concreto. No duda un segundo. "La muerte de Cristina Rodríguez en 2008, el duro proceso de su enfermedad, me marcó para siempre", explica con los ojos vidriosos, la misma sensibilidad con la que se refiere a cuando perdió a su madre: "En el pabellón del Universidad de Sevilla me recibieron con un ramo de flores en el banquillo, un gesto que recordaré siempre", apunta.

En el plano deportivo, la cara más amarga se la adjudica "a las graves lesiones y el primer descenso en la máxima categoría", al margen de "las muchas veces que estuve a punto de arrojar la toalla porque veía que no podía sacar más de la plantilla".

Humilde reflexión de un entrenador que se considera "autodidacta" y que no tiene reparos en enumerar a "gente de la que aprendí mucho, como Óscar, Juan Carlos Gálvez o Candela". Se apresura a añadir otros nombres a la lista, "como Sergio Barroso, Nacho, Cristian, porque de todos aprendí y sigo aprendiendo", y lo razona señalando que "hasta de las jugadoras he aprendido, aunque siempre me han dicho que la relación que mantenía con ellas era paternalista".

Eso sí, Kiko Oliva presume de haber dirigido "a lo mejor del fútbol sala femenino de Cádiz". Y no tiene problema en revelar a quién considera como "la mejor que he conocido en mi vida, a Montse, aunque igual no soy objetivo. No sé, pero hasta Amelia la tiene como referente".

Un cuarto de siglo después, da un paso al lado, si bien la decisión venía meditándola hace mucho. "Desde que me dio el infarto en 2016 voy dándome cuenta que quiero dejar el banquillo", comenta, y lo justifica con razones de peso. "A mi hijo lo dejé de ver entrenar cuando era niño, y ahora tiene 24 años, cada 15 días estoy viajando, todos los fines de semana cogido... Sin el beneplácito de la familia habría sido imposible". Guiño de agradecimiento a los suyos.

Adiós al banquillo pero ni mucho menos al club. "Lo siento como algo mío, creo que es normal", se excusa antes de aclarar sus funciones futuras: "Ahora la idea es que como director técnico pueda estar más encima de la cantera, aunque continuaré como nexo entre el presidente y la plantilla. Ahora voy a poder hacer cosas por el club que antes no podía. Por ejemplo, anhelo crear una escuela multideportiva para que los niños practiquen no sólo el fútbol sala sino otros deportes". Además, "voy a quedarme dirigiendo a alguno de los equipos de los chicos, por matar el gusanillo y porque voy a estar ahí todos los días. Ya este año lo he hecho". El banquillo tira.