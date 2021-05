Acaba el sueño del San Fernando

El San Fernando CD ha nadado mucho y fuerte pero su sueño se queda en la orilla después de perder este mediodía en el campo del Betis Deportivo (2-1), un marcador que le deja sin la tercera posición que tenía el equipo antes de empezar la jornada. Tampoco al filial bético le sirve el triunfo porque el Algeciras se impuso en Murcia al UCAM y será quien finalmente acompañe a los universitarios y al Linares en el asalto a la Segunda División A.

El equipo de Jovan Stankovic empezó mejor sobre el césped de la ciudad deportiva Luis del Sol; sin mucha profundidad pero manteniendo un orden exquisito y llevando el peso del juego. Sin embargo, el primer tanto de los verdiblancos, obra de Chema Núñez, sacó a los azulinos del choque, quienes, no obstante, no desfallecieronn en su línea de juego. Trataron de buscar antes del descanso un empate que se resistió.

En la segunda mitad el dominio resultó mayor por parte de los isleños a pesar de que se mantenía la falta de ese último pase, aunque es cierto que gozaron de buenas ocasiones para obtener las tablas. No lo hicieron y los espacios dejados en defensa provocaba que una contra bética diera paso al segundo tanto, anotado por David Ramos. Ya a la desesperada el San Fernando se lanzó a la portería local y Dopi logró reducir distancias en la prolongación, pero apenas quedaba tiempo para más a pesar de intentarlo muy a la desesperada.

El duelo se acercaba a su final con cierto sabor de impotencia por parte de los azulinos porque no estuvieron a la altura de la mejor versión de las últimas semanas, quizás atenazados por la necesidad sabiendo que el Algeciras estaba haciendo los deberes en La Condomina. Y así acabó el sueño de volver a situar al fútbol isleño en una fase de ascenso a Segunda A, un anhelo que se esfuma pero que no debe empañar el hecho de que el equipo estará el año que viene en la Primera RFEF, categoría que no han podido alcanzar muchos históricos de balompié español que esta campaña competían en la despedida de la tradicional Segunda B.