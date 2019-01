Abel Gómez es el nuevo entrenador del Sanluqueño

Rafa Carrillo se va "con la conciencia tranquila"

Rafa Carrillo, destituido ayer como entrenador del Atlético Sanluqueño, se despidió de la afición verdiblanca a través de la web oficial del club. Tras dejar de ser el entrenador del primer equipo del Sanluqueño, Rafa Carrillo afirma irse con la conciencia tranquila y deseando que el Atleti se consolide en Segunda B. Las palabras de Rafa Carrillo en la web del Sanluqueño son las siguientes:

"Dejo de prestar mis servicios en el Atlético Sanluqueño CF como entrenador del primer equipo. Han sido dos años y algo más de dos meses, en los que no he dejado de trabajar para conseguir los objetivos que se me habían propuesto. Me voy con la sensación de no haber podido terminar la tarea, pero con la conciencia tranquila de haber aportado el máximo esfuerzo.

Quiero agradecer a todos los que me han ayudado en esta etapa tan gratificante para mí, empezando por jugadores, ayudantes del cuerpo técnico, dirección deportiva, junta directiva, afición, medios de comunicación del club y trabajadores de la entidad.

También quiero pedir disculpas a aquellos que, por mis decisiones, le haya podido causar alguna adversidad, ya que nunca fue esa mi intención.

Deseo con el mayor de mis sentimientos de afecto por este club, que el futuro del Atlético Sanluqueño sea el mejor posible y, desde una posición no tan directa pero si cercana, ver como se consolida como un referente en la Segunda División B.

Muchas gracias de corazón por los momentos vividos. ¡Aúpa Atleti!"