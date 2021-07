Tokio 2020: Los Juegos con más representación andaluza de la historia

En la políglota Villa Olímpica de Tokio, el acento andaluz sonará más fuerte que en cualquiera de las anteriores ediciones de los Juegos Modernos. El mayor número de representantes de la comunidad autónoma de la historia –39– tendrá la histórica culpa de ello.

La skater Adrea Benítez será la última en unirse al equipo español, que se paseará por el Estadio Nacional de Tokio en unas horas. La vacante dejada por Candy Jacobs tras dar positivo por Covid-19 permitirá a la algecireña cumplir su sueño. No podrá estar con el resto de miembros del equipo nacional detrás de Saúl Craviotto y Mireia Belmonte, ya que viajará a lo largo del día de hoy a la capital japonesa para ser la primera skater española que participe en unos Juegos Olímpicos.

"Quedarme fuera de Tokio 2020 fue un palo muy grande. Estuve durante todo el año en posiciones de clasificación y en la última prueba me quedé a las puertas. Cuando he recibido la noticia me he quedado en shock, no me lo creía y tengo que reconocer que se me han saltado las lágrimas. A continuación he escrito a Candy, mi amiga e inspiración durante muchos años para desearle una pronta recuperación y darle muchos ánimos", comentó. "He estado esperando mi oportunidad y no he dejado de patinar durante estos últimos dos meses", apuntilló.

Hasta ahora, la cita Olímpica de Barcelona 92 había sido la más voluminosa en cuanto a deportistas andaluces, con 38

La citación olímpica de Andrea Benítez, de 26 años, supone que el deporte andaluz escriba una brillante página más en su historia, ya que se amplían a 39 los representantes de la comunidad en los Juegos, superando de esta forma en uno a los deportistas andaluces que se dieron cita en Barcelona 92.

Además, refrenda el gran peso del deporte femenino, ya que por primera vez habrá más deportistas mujeres (22) que hombres (17) de la región en una cita olímpica.

Serán 19 las disciplinas deportivas en la que se pueda ver a algún andaluz peleando por colocar el nombre de España lo más alto posible. El mayor número de participantes es el atletismo, con ocho; seguido del balonmano, con cuatro. Con tres, fútbol y natación. Piragüismo, remo y hockey cuentan con dos representantes, mientras que ciclismo, golf, halterofilia, judo, karate, tenis de mesa, tiro olímpico, vela, voleibol y el ya mencionado skate lo hacen con uno.