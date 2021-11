Black Friday 2021: Los mejores chollos y descuentos que no puedes dejar escapar, en directo

¡El Black Friday 2021 ya está aquí! Somos muchos los que estamos esperando estas fechas tan señaladas para anticiparnos a las compras navideñas o para autorregalarnos aquello que llevábamos tiempo buscando. Sin embargo, este año será diferente: hay muchos mas descuentos de los que te esperas. Todos buscamos conseguir los productos de buena calidad a un precio mucho más barato del original, por ello queremos enseñarte cuáles son los productos con la mejor relación calidad-precio del mercado y cuáles han salido con unos descuentos irresistibles.

Para este Black Friday 2021 te queremos contar cuáles son los descuentos que más merecen la pena, cuáles son los productos más demandados y en qué plataformas vas a poder encontrar los artículos que más merecen la pena. Sin duda, no te puedes perder el evento más importante de las compras por internet en nuestro país.

La tradición que tiene su origen en Estados Unidos llegó hace no muchos años a España pero para quedarse, y es que funciona tan bien en todas las partes del mundo que es imposible no darse cuenta de lo mucho que nos podemos ahorrar al hacer nuestras compras en un día tan señalado como hoy. Aprovecha y echa un vistazo a nuestra actualización sobre los artículos que van saliendo a lo largo de todo el día. Y si, has oído bien, durante todo el 26 de noviembre podrás encontrar productos rebajados en prácticamente todas las plataformas que te imaginas, ahora solo queda seleccionar los mejores y los más rentables.

Algunas de las grandes plataformas en las que podrás encontrar los mejores descuentos son tan conocidas como Amazon o El Corte ingles, y verás descuentos en marcas tan reseñables como Samsung, Cecotec o Dyson entre otras muchas más. ¿Te lo vas a perder?

No te quedes atrás y comienza tus compras del Black Friday 2021 en este preciso momento, conoce las ofertas más destacables y quédate con todo aquello que siempre habías soñado tener. ¡Aprovecha esta oportunidad!

Mira este modelo de reloj inteligente de Huaewi. Ahora puedes llevártelo a casa por mucho menos. Aprovecha los descuentos de este Black Friday 20221 y hazlo tuyo con un 30% de descuento. Si quieres disfrutar de un modelo de reloj que te permita estar conectado siempre que quieras, y con el que puedas mantener tu salud, esta puede ser tu oportunidad. Ahora, con un 30% por ciento de descuento.

Comprar en El Corte Inglés.

Disfruta de este robot de cocina multifunción con treinta funciones por 269 euros. Ahorrarás un 10% si te haces con él durante estos días, y podrás trocear, picar, licuar, triturar, sofreir, moler y un sinfín de tareas más que te irán fenomenal para preparar tus recetas.

Comprar en Cecotec.

Si sientes que ha llegado el momento de cambiar de ordenador portátil, ahora es un muy buen momento para hacerlo. Ahora, este modelo de ordenador portátil de última generación de la marca Asus, puede ser tuyo por mucho menos. Aprovecha este Viernes Negro y llévate este modelo de portátil ZenBook 13 de ASUS con un 20% de descuento. Ahorrarás 200 euros sobre su precio original por lo que, podrá ser tuyo por 799 euros, en lugar de por 999.

Comprar en Amazon por ( 999 ) 799€

Si te gusta la comida sana y preparar uno buenos entrantes que no contengan demasiadas calorías, esta freidora sin aceite te va a interesar. Contiene un sistema que te permite cocinar utilizando tan solo una cucharada de aceite, lo que hará que tus platos sean mucho más sanos.

Comprar en Samsung

Si hace mucho que quieres cambiar ese televisor pequeño y antiguo de la sala por un Smart TV nuevo, nada mejor que esta rebaja del 25% del Samsung Smart TV 4K AU9005 65". Apto para el plan Samsung Renove, el televisor dispone de un potente procesador Crystal UHD, un diseño AirSlim sin marcos, y sistema MultiView para dividir su pantalla en múltiples elementos. Si generalmente cuesta 999 euros, en estos días puedes sumarlo a tu comedor por 749 euros.

Comprar en Samsung

Tener un asistente de voz en casa es mucho más útil de lo que podemos imaginar. Gracias a este Echo Dot puedes recibir ayuda con todas las consultas que necesites resolver. Además, si lo compras ahora lo puedes tener mucho más barato gracias a su 60% de descuento. ¡Aprovéchalo!

Comprar en Amazon

Hazte caso, ha llegado el momento de darte un buen capricho y lucir en tus labios con los colores de este invierno. Si tienes ganas de estrenar labial, verte súper a la moda, y al mismo tiempo cuidar de la salud de tus labios, este es un momento ideal para que disfrutes de este tono de pintalabios de Yves Saint Laurent.

Comprar en Sephora por ( 26 ) 38,99€

Para los que quieren utilizar menos el coche y empezar a moverse de una manera más sostenible por la ciudad, este patinete eléctrico es una gran alternativa. Ahora, este modelo de adultos Rockway SmartGyro, puede ser tuyo con un 28% de descuento sobre su precio habitual, Es perfecto para distancias medias y largas porque con él dispondrás de 45 kilómetros de autonomía. Su precio en este Black Friday 2021 se queda en 469 euros.

Comprar en El Corte Inglés.

Continuamos con este modelo de planchas para el pelo profesionales de Ghd. Aprovecha esta oportunidad y llévatelas con un 20 % de descuento.

Comprar en Amazon.

59,99 euros, este es el precio al que ahora podrás llevarte esta paleta de sombras de Yves Saint Laurent. El precio habitual de este modelo de sombras de ojos es de 99, 99 euros, por lo que este Black Friday es una ocasión perfecta para hacerte con ella. Embárcate en un viaje por el corazón de París y Marrackech con la paleta de sombras Couture Color Clutch de Yves Saint Laurent.

Comprar en Sephora por ( 99, 99 ) 59,99 €

Una de las ofertas más esperadas de este Black Friday 2021, el Satisfayer Pro 2 al 53% de descuento. Consíguelo ahora por menos de 19 euros en Amazon.

Comprar en Amazon

Este Black Friday 2021, puedes disfrutar de este proyector led de 50 W hecho en aluminio y con acabado en negro mate por 17,99 euros. Es decir, un 21% más económico de lo habitual. Lo podrás utilizar tanto en exteriores en interiores, recuerda que esta promoción es solo durante este Black Friday.

Comprar en Leroy Merlin.

Si buscas una pulsera de actividad sencilla, versátil y a buen precio, echa un vistazo a este modelo de la marca Xiaomi que ahora puede ser tuya por mucho menos.

Comprar en Amazon.

Si quieres dar un cambio a tu hogar, o tienes que escoger tu modelo de suelo color madera beige tiene un 25% de descuento. Se trata de un modelo muy sencillo de combinar con el resto de la decoración de tu hogar y, podrás hacerte con él desde 14,99 euros el metro cuadrado.

Comprar en Leroy Merlin.

Ahora tienes este horno de sobremesa un 40% más barato, por lo que puede ser tuyo por 159,90 euros. Se trata de un hornillo de alta gama con el que tienes hasta doce funciones preestablecidas. ¡aprovéchalo!

Comprar en Cecotec.

Para aquellos a los que no les gusta emplear demasiado tiempo en la cocina, esta es la oportunidad perfecta para hacerse con un robot de cocina con un 44% de descuento. Puede ser tuyo por 499 euros.

Comprar en Amazon.

Si estás pensando en incorporar un espejo decorativo a tu hogar, mira este modelo de Leroy Merlin. Se trata de un diseño versátil, muy fácil de incorporar a cualquier decoración. Ahora puede ser tuyo por 29,99 euros, en lugar de los 44,99 de su precio original.

Comprar en Leroy Merlin.

El mejor monitor para gamers, ahora con un 38% de descuento. Si quieres vivir una experiencia súper intensa y sentirte parte del juego, definitivamente debes considerar esta opción que se destaca por tener una resolución QHD. También podrás descubrir todos esos detalles ocultos que antes pasaban imperceptibles gracias al HDR10, un caleidoscopio de diferentes tonos que da mucha más vida a las diferentes escenas. Incluso podrás vislumbrar que se esconde detrás de las sombras negras y ver tonos blancos mucho más luminosos.

Comprar en Samsung.

Ahora, esta cámara de fotos Sony puede ser tuya con un descuento del 42%. Echa un vistazo a este descuentazo de Black Friday.

Comprar en Amazon.

Ahorra hasta un 42% en el precio de este cepillo. Su precio original es de 119 euros, y si te haces con él durante este Black Friday 2021, puede ser tuyo por 69,99 euros. Limpia en una sola pasada y su la tecnología powercyclone 5 separa el polvo y el aire.

Comprar en Amazon.

Este Black Friday 2021 aprovecha los descuentos que Cecotec ha preparado para ti. Ahora, puedes hacerte con este aspirador vertical, escoba y de mano, por tan solo 239 euros. Se trata de un modelo de última generación. Comprar en Cecotec.

Este altavoz inteligente de Google Nest ahora puede set tuyo con un 70% descuento. Este altavoz inteligente de Google contiene una de las ofertas más suculentas de las que podrás gozar este Black Friday 2021.

Comprar en Leroy Merlin.

Este modelo de recortadora con tecnología DualCut ahora puede ser tuya por mucho menos. Se trata de un modelo de óptima precisión con el doble de cuchillas y con catorce accesorios para cara, cabello y cuerpo. Ahora puedes hacerte con él por mucho menos, si aprovechas los descuentos de este Viernes Negro.

Comprar en Amazon.

Con este Smart TV tendrás una experiencia inigualable porque la calidad de la imagen es, sencillamente, impresionante. Esto se debe a que este TV incorpora lo último en tecnología de Crystal UHD, por lo que es capaz de reproducir más de mil millones de colores. Es un espectáculo visual que te permitirá sentir parte de la película. Este Smart TV, cuyo precio original es de 999 euros, tiene un 25% de descuento, por lo que te lo puedes llevar hoy mismo por 749 euros. Una oportunidad única que te permitirá disfrutar de una experiencia de cine sin salir de casa. Además, también tiene un sonido envolvente de gran calidad, entre muchas otras características impresionante.

Comprar en Samsung.

Este HUAWEI puede ser tuyo por 99 euros. Se trata de uno de los modelos de smartwatch más vendidos de Huawei, y ahora puedes ahorrarte 100 euros en su compra. Contiene un procesador desarrollado en su totalidad por HUAWEI, y ofrece un alto rendimiento.

Comprar en Amazon.

Si este Black Friday 2021 quieres cuidar tu salud bucodental, ahora es un buen momento para hacerlo. Con este Irrigador Oxyjet de Oral-B podrás hacerlo. Además, si te decides a hacerte con él durante este Black Friday, te estarás ahorrando hasta el 50% de su precio original. Ahora puede ser tuyo por 49,99 euros.

Comprar en Amazon.

Si eres un amante de la decoración, y te gusta darle a tu hogar un toque personal jugando con los diferentes tonos de luces, te invito a que eches un vistazo esta lámpara de pie que Leroy Merlin ha rebajado este Black Friday. Ahora, tiene un 20% de descuento y podrás pagar por ella 52,79 euros en lugar de los 65,99 euros de su precio habitual.

Comprar en Leroy Merlin.

Si quieres barrer, aspirar, pasar la mopa y fregar el suelo de forma simultánea este modelo de Cecotec es perfecto para ti. Ahora podrás tenerlo por 199 euros. Un precio muy especial, teniendo en cuenta que se trata de un aspirador con mapeo láser. Ahorra un 31% este Black Friday 2021 y llévate toda la garantía de esta gran marca.

Comprar en Cecotec.

Para los amantes de la decoración, también hay un hueco en este Black Friday. Ahora, esta alfombra de Balta Rugs Marrakech puede ser tuya por mucho menos. Mira los descuentos que trae este Black Friday para ti, y dale un toque de color a tu hogar.

Comprar en Leroy Merlin.

Este modelo de microondas es el aliado que necesitas en tu cocina y no solo para calentar los alimentos, sino también para hacerlos porque es potente y también incluye grill. Por otra parte, es lo suficientemente espacioso para hacer preparaciones para toda la familia porque tiene una capacidad de 28 litros. ¿Lo mejor? Tiene un 30% de descuento por muy pocos días o hasta que se acabe la existencia. Incorpora varias funciones y programas, aunque se destaca la función ECO porque ofrece magníficos resultado y consumo mucho menos, lo que agradecerás al final de cada mes al llegar la factura de la electricidad. Por otro lado, el interior de cerámica es ideal para proporcionar un calor más uniforme y también facilita el proceso de limpieza posterior.

Comprar en Samsung.

Otra de las promociones más apetitosas de este Black Friday 2021, la encontrarás en este modelo de reloj inteligente de Fitbit. Este modelo de Fitbit es muy sencillo de manejar, y ahora tiene un descuento del 45%, por lo que puede ser tuyo por 109 euros.

Comprar en Amazon.

Para los amantes de la comida sana, este modelo de freidora sin aceite es especialmente atractiva y tiene muy buen precio. Ahora puede ser tuya por solo 69,90 euros, un 19% más barata de lo habitual.

Comprar en Cecotec.

Cuida de tu cabello y dale un toque de salud extra con estas planchas profesionales de cerámica. Este Black Friday las puedes encontrar con un 65% de descuento.

Comprar en Amazon.

Ahora puedes conseguir este modelo de smartwatch de la marca Fitbit por 139,95 euros. Este modelo de reloj inteligente ofrece la última tecnología y todas las garantías de la marca Fitbit. Está diseñado para ayudarte a maximizar tu día a día y mejorar tu salud y forma física.

Comprar en El Corte Inglés.

Si te gusta escuchar música a todas horas, este modelo de asistente virtual de Google Nest HUB ahora tiene un descuento del 30%. Aprovecha este Black Friday 2021 y hazte con él por 69 euros en lugar de por los 99,99 euros de su precio original.

Comprar en Leroy Merlin.

Si buscas un reloj inteligente de calidad, este modelo de Amazit te ofrece todas las garantías al mejor precio. Se trata de un modelo de smartwatch muy bien valorado por sus usuarios, y ahora puedes disfrutarlo con un descuento muy especial.

Comprar en Amazon.

Consigue una depiladora de última generación con un 30% de descuento gracias al Black Friday 2021. Olvídate de ir a centros estéticos y disfruta de una buena potencia, una calidad insuperable y unas prestaciones difíciles de superar gracias a los cuatro accesorios que incorpora esta joya del pequeño electrodoméstico.

Comprar en Amazon.

Este teléfono móvil Galaxy A12 tiene todo lo que necesitas de un teléfono de alta gama, pero por un precio muy inferior y lo mejor es que está aún más económico gracias a las ofertas del Black Friday. Puedes comprarlo por 159 euros, una oferta insuperable. Este móvil tiene excelentes prestaciones, como es el caso de un procesador potente, gran almacenamiento y memoria RAM. Por supuesto, el nivel de autonomía también es otro punto a favor porque te permite utilizar el móvil por muchas horas antes de que se agote. Además, tiene un diseño simple y elegante que se adapta a la perfección a todos los gustos. Funcionalidad y diseño en un solo dispositivo.

Comprar en Samsung.

Los relojes inteligentes se han convertido en aliados indispensables para monitorizar nuestra salud y también para obtener información más completa sobre nuestros entrenamientos. Por eso, tener un reloj inteligente de buena calidad es casi una necesidad y gracias a las ofertas del Black Friday puedes tener este Galaxy Watch4 por 269 euros.

¿Sus mejores características? Sin duda alguna es un reloj potente y que proporciona lecturas muy precisas, entre las que destacan, por supuesto, el ritmo cardíaco, el nivel de oxígeno en sangre e incluso la presión arterial. Además, incluye una gran cantidad de modos deportivos y es posible tener acceso a datos como calorías quemadas, velocidad, GPS y demás. Se trata, sin duda alguna, de una gran oportunidad que no puedes dejar de aprovechar.

Comprar en Samsung.

Si ahora que viene el frio estás pensando en hacerte con un termostato para mantener en perfectas condiciones la temperatura de tu hogar, ahora es una buena ocasión. Puedes ahorrarte un 24% en el precio de este termostato de Nest, que puede ser tuyo por 189 euros.

Comprar en Leroy Merlin.

Es momento de cuidar tu piel y para eso, este serum anti-edad de La Rocche Posay tiene la solución. Si te decides a comprarlo durante estos días de Black Friday, puede ser tuyo con un 30% de descuento. Contiene ácido hialurónico, que te protege contra todos los síntomas del envejecimiento. Ahora puede ser tuyo por 31,50 euros.

Comprar en El Corte Inglés.

¡50% de descuento en el robot de cocina de Taurus! Es el momento perfecto para hacerte con un electrodoméstico que todos tenemos que tener en nuestras cocinas. De buena calidad y con gran utilidad, el Mycook One Taurus contiene mas de 7.000 recetas para que prepares tus platos favoritos.

Comprar en Amazon.

Poder ahorrar tiempo en las tareas domésticas es algo que todos buscamos, por eso Cecotec te lo quiere poner fácil con este robot de cocina y con todas las funciones y accesorios que incorpora. Ahora puede ser tuyo con un 33% de descuento y pagar solo 299 euros por el. ¡No te quedes sin el tuyo!

Comprar en Amazon.

El Fitbit Versa 2 es el reloj deportivo que estás buscando si eres amante del deporte. Cuenta hasta con doce modos diferentes de ejercicio, además de que mide la frecuencia cardiaca, el nivel del sueño y, por supuesto, de la actividad. Ahora puede ser tuyo por tan solo 139,35 euros si aprovechas este 30% de descuento.

Comprar en El Corte Inglés.

Considerado por muchos como uno de los mejores teléfonos móviles, ahora puedes comprar este Galaxy S21 5G por 649 euros, mucho menos que el precio original. Lo mejor es que es un teléfono con unas prestaciones impresionantes, además de la calidad que caracteriza a la marca. Entre sus múltiples características, se destaca por su diseño moderno, elegante y resistente, aunque siempre es recomendable adquirir un protector especial para la pantalla.

Tiene una potente cámara fotográfica con teleobjetivo de 64 MP, así como también una batería con gran autonomía y de carga súper rápida. Es, además, un móvil súper potente que te permitirá navegar y utilizar todas sus funciones fácilmente.

Comprar en Samsung.

¡Como lo estás viendo! Los descuentos del Black Friday 2021 viene cargado de muchas sorpresas. Puedes conseguir una aspiradora de última generación con un 50% de descuento. En vez de comprarla por 399 euros podrá ser tuya por solo 199 euros. Gracias al Roomba podrás olvidarte para siempre de limpiar los suelos de tu hogar. Gracias a sus prestaciones y a su buen funcionamiento no tendrás que volver a gastar tiempo en esta tarea doméstica.

Comprar en Amazon

Si quieres tener un ambiente limpio en casa te recomendamos que eches un vistazo a este purificador de aire de Dyson. Ahora, gracias al Black Friday, tiene un descuento con el que podrás ahorrarte 100 euros. ¡Es la oportunidad perfecta!

Comprar en Dyson

La salud es lo primero y evitar el aceite en nuestras comidas es fundamental para tener una alimentación saludable. Por ello mismo, esta freidora de Trsitar sin aceite es una gran opción para empezar a comer de una forma diferente. ¡Y ahora la tienes con un 15% de descuento gracias al Black Friday! Tiene una capacidad de 4,5 Litros y 220 Voltios por lo que la potencia es suficiente para que en poco tiempo tengas tus recetas favoritas listas para comer.

Comprar en Amazon

Si eres amante del café no te puedes perder los descuentos por el Black Friday 2021 en cafeteras de buena calidad y ahora con el mejor precio del mercado. Esta cafetera Ikhos la puedes conseguir con más del 30% de descuento: por solo 77,95 euros. Verás como la calidad del café será mucho mejor gracias a su capacidad de 1,25 litros y por sus ocho velocidades.

Comprar en Amazon

Dyson son los revolucionarios de los aspiradores sin cable en cuanto a calidades nos referimos. Las calidades y prestaciones que ofrece la marca son inmejorables, y si a eso le sumamos el descuentazo que tiene, puede ser tuyo por solo 629 euros. Es ligero, tiene una gran potencia y su succión aspira todos los restos de nuestro suelo. ¡aprovecha esta oportunidad que trae el Black Friday!

Comprar en Dyson.