“Fui víctima de violencia de género. Sí, yo, con esta fuerza que transmito”. La empresaria y periodista sanluqueña Regla María Gómez ha decidido hacer pública su experiencia a través de las redes sociales porque considera que “es importante alzar la voz” contra “esta lacra que no entiende de edad, nivel intelectual o clase social”. “Va mucho más allá”, asegura.

A sus 37 años, aún recuerda “el último capítulo” de lo que ella sufrió “como una peli de terror”. “Mi cena de graduación en el instituto y él, que se presentó allí, me metió en la sala de profesores, me insultó y me pegó”, cuenta Regla. “Para evitar el bochorno me monté en la moto con él y se fue directo al pinar donde decía que me iba a matar. Cuando paró la moto me bajé y corrí. Corrí mucho pidiendo auxilio entre la oscuridad y la soledad del momento”, recuerda.

En su testimonio añade que “la historia continúa, pero no es el mensaje que quiero dar”. “Luego vinieron otras relaciones también tóxicas ¿Sabes por qué? Porque nadie me había enseñado a quererme hasta que llegué a terapia ¡12 años después!”, relata.

Esta joven de Sanlúcar asevera haber dado el paso de difundir su caso “en primer lugar, como madre, porque me desviviré para que mi hijo se quiera tanto que no consienta ni un pisotón en el filo del dedo gordo; y, en segundo lugar, como mujer, porque hay salida, porque hay que pedir ayuda y no pasa nada”.

“Cuando se lo conté a mi amiga, ella me dijo: ‘Regli, me estás hablando como una mujer maltratada’. Eso lo cambió todo”, confiesa.

En su mensaje sostiene: “si eres víctima, mírame, todo cambia si tú cambias y te miras con amor y sin vergüenza”. “Ojalá este testimonio ayude a alguien este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género”, señalaba refiriéndose a la significativa fecha elegida para dar a conocer su experiencia.

Hablamos con ella de las repercusiones de su testimonio por Instagram y Facebook. “Me sorprendió que la gente captara el mensaje: no es la victimización, sino la superación”. “Cuatro mujeres se pusieron en contacto por privado para contarme su experiencia y me sentí afortunada”, destaca expresando, además, su deseo de "cambiar la vida de, al menos, una persona”.

Regla opina que “las personas que lo hemos pasado y superado podemos convertirnos en el refugio de quienes lo pasan ahora, porque sabemos qué se siente, por qué continuamos con ellos, por qué lo permitimos y, por tanto, jamás se sentirían juzgadas o juzgados”. “Porque el maltrato psicológico duele más que un puñetazo. Y lo pasan hombres y mujeres”, agrega.

En clave reivindicativa, considera necesario que los colegios cuenten con psicólogos “para trabajar la autoestima de los niños y ayudar a los padres”.

Su paso de hacer público que fue víctima de violencia de género es firme. “Tengo como vértigo, pero al mismo tiempo hay una causa muy potente que puede más que eso”, asegura.