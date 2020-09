Un vecino de Rota gana un Sueldazo de la ONCE de 2.000 euros al mes durante 10 años

Un vecino de Rota ha ganado este sábado uno de los Sueldazos que ofrece la ONCE en sus sorteos de fin de semana, dotado con 2.000 euros al mes durante 10 años, que suman 240.000 euros.

German Infante, vendedor de la Organización desde el pasado 27 de enero, vendió el cupón premiado en su punto de venta, ubicado en la calle Chorrillo de la localidad gaditana a las puertas de una pizzería. “He pegao el pelotazo –decía esta mañana-. No sé a quién le ha tocado pero le he arreglado la vida a alguien, con la que está cayendo, anda que no... Por lo menos le voy a dar una alegría grande cuando lo sepa”.

Este sorteo, que estaba dedicado a los 150 años del Colegio de la Ley Orgánica del Poder Judicial en España, ha dejado otro Sueldazo igual en el centro de Almería, por lo que ha repartido 480.000 euros entre las provincias de Cádiz y Almería.