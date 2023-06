Sanlúcar: Trabajadores del servicio de recogida de basura protestan ante el Ayuntamiento

Trabajadores del servicio de limpieza pública del Ayuntamiento de Sanlúcar se han concentrado este lunes junto a la puerta del Palacio Municipal para protestar por los “comentarios injuriosos” difundidos por la concejala de IU Elena Ramírez en las redes sociales durante la polémica suscitada ante los problemas de recogida de basura registrados la semana pasada.

Ramírez escribió que “los trabajadores de la limpieza saben que deben limpiar, no están ni en huelga ni de vacaciones, están aprovechando no doblar el espinazo porque hasta que no haya pleno no se toma posesión de los cargos de cada delegación”. A través de un comunicado, tales empleados le solicitaron “una disculpa pública”, además de mostrar su disposición a informarle de “las condiciones en que se presta un servicio que es esencial para la ciudadanía y que sufre una falta terrible tanto de medios materiales como humanos”.

Durante la concentración, la nueva alcaldesa, Carmen Álvarez (IU), salió del Ayuntamiento para dirigirse a los manifestantes. En su valoración del diálogo mantenido en presencia de varios medios de comunicación, la regidora afirmó que “he salido a dar explicaciones y mostrar nuestras disculpas por el mensaje emitido en redes por una compañera fruto de llevar tres días en el Gobierno y encontrarnos con una situación sobrevenida”.

“El presupuesto actual está prorrogado de 2021. No hay actualmente capacidad de modificación presupuestaria -estamos trabajando en ella-, acaba de finalizar contratos de más de 12 trabajadores y se han averiado tres camiones”. “Como siempre, nos llevamos un mensaje positivo. Que, una vez conocidas las deficiencias y sus pormenores, nos ponemos a trabajar para solucionar lo antes posible estos problemas. Estoy muy agradecida por que los trabajadores nos han mostrado su plena colaboración”, aseguró.