Sanlúcar: Sentencia favorable al Ayuntamiento en relación a la Plaza de Abastos

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 4 de Cádiz ha desestimado el recurso interpuesto contra el Ayuntamiento de Sanlúcar por un comerciante del Mercado de Abastos que “no abrió su puesto como le obligaba el pliego de condiciones y, por tanto, perdió la concesión” de la cafetería, según ha informado el Gobierno local destacando que dicha resolución judicial “confirma de nuevo que la actuación municipal en relación a las obras y el traslado de los placeros se realizó con todas las de la ley”.

El detallista “presentó una demanda al Ayuntamiento solicitando una indemnización de más de 300.000 euros, pero la magistrada señala en su sentencia que en esta demanda no resulta acreditada la existencia de un incumplimiento y/o responsabilidad por parte de la administración, por lo que no ha lugar al establecimiento de indemnización alguna”.

“En los fundamentos de derecho se pone de manifiesto tanto que no se apreciaba la restricción de derecho alguno al demandante por cuanto que no se había reducido la superficie útil total en el puesto asignado, no existía imposibilidad física para el ejercicio de la actividad en el mismo y tampoco existía riesgo para el ejercicio de la actividad en el mismo por la construcción de un escalón en el nuevo puesto asignado, y sí que incurre en una infracción muy grave por no haber ejercido actividad alguna en el puesto y no contar con licencia de apertura, incumpliendo su obligación de apertura del puesto, sin que hubiera constancia de su impugnación por parte del recurrente”, ha explicado.

El placero, que “tenía una concesión demanial, siendo por su cuenta las obras de acondicionamiento para la instalación de la cafetería”, “aceptó las condiciones y obligaciones de la concesión”.

El Gobierno local PSOE-Ciudadanos considera así demostrado que el Ayuntamiento “actuó con diligencia, a pesar de las críticas desaforadas de la oposición y el intento del PP e IU de dinamitar desde un primer momento tanto la rehabilitación del mercado como el traslado desde La Calzada con la excusa de que las obras no estaban en condiciones”.