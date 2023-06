Sanlúcar: El PP denuncia la falta de recogida de basura en "numerosos puntos de la ciudad"

El PP ha denunciado públicamente “la falta de recogida de basura durante esta semana en numerosos puntos de Sanlúcar”.

Su presidenta local, Carmen Pérez, ha registrado una pregunta en el Ayuntamiento para “conocer las causas por las que la basura se amontona en diversos puntos de la ciudad desde principios de esta semana”.

Pérez reclama al Gobierno local IU-PSOE que “explique las razones por las que no se está llevando a cabo el servicio”, e insta a la alcaldesa, Carmen Álvarez, a que “actúe de manera inmediata ante el lamentable aspecto que presentan la barriada Andalucía, la calle Santo Domingo, Capuchinos y una interminable lista de enclaves del municipio y una avalancha de denuncias vecinales”.

La portavoz popular critica que el Gobierno municipal “está comprometiendo la salud de los sanluqueños, por los malos olores y la posible aparición de insectos y roedores, y ofreciendo la peor imagen para los visitantes”.

En palabras también de Pérez, la nueva regidora izquierdista “demuestra a las primeras de cambio que el cargo le viene grande”. “A la política se viene aprendido de casa. No valen excusas para que deje de funcionar un servicio público de vital importancia para Sanlúcar”, ha manifestado asegurando, además, que el Consistorio “está paralizado”.

Por otro lado, la concejala del PP ha mostrado su “preocupación” por el hecho de que “su compañero de viaje, el socialista Víctor Mora, no puede ayudarle en este brete”, ya que “el PSOE suspendió en limpieza, como en tantas otras materias, y por eso fue colocado en la oposición por los sanluqueños”. “Álvarez ha rescatado para el Gobierno a quien no fue capaz de mantener la ciudad como se merece y ahora la basura no se recoge. Era previsible”, ha aseverado.