Rota pide a la Junta un acceso a las zonas rurales en el desdoble de la A-491

El Ayuntamiento de Rota ha mostrado su apoyo a la campaña con la que la gasolinera Las Marismas ha recogido alrededor de 1.500 firmas para solicitar a la Junta de Andalucía que el desdoble de la A-491 incluya un acceso para las empresas y los agricultores de las zonas rurales afectadas por este proyecto.

El alcalde, Javier Ruiz, que se ha reunido con representantes de dicha estación de servicio para abordar esta demanda, ha anunciado que el Consistorio “remitirá a la Junta estas y otras muchas firmas que se están recopilando a través de internet y de otras empresas y colectivos afectados”.

El regidor roteño ha pedido a la Administración autonómica “una mayor lealtad institucional y coordinación, ya que, a pesar de la reunión mantenida con la delegada territorial de Fomento -Mercedes Colombo- y de los escritos oficiales remitidos desde la Alcaldía en relación a esta petición, el Ayuntamiento no ha recibido comunicación alguna de la Junta, que una vez más ha decidido anunciar a través de la prensa que el citado acceso se va a incluir en el proyecto de desdoble”.

A través de un comunicado, la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio informa que “está contemplado que se incluya en el proyecto de construcción del desdoble de la carretera A-491, entre los puntos kilométricos 10 y 16, un nuevo enlace que permita el acceso, en el término municipal de Rota, a la zona rural de El Bercial, Las Marismas, Las Lagunetas, etcétera”.

La Junta afirma “estar en contacto y en conversaciones con la Base de Rota, donde se mantendrá una próxima reunión, dado que se necesitará la conformidad del Ministerio de Defensa para realizar esta actuación, al ocupar terrenos de la zona de protección de dicha base”.

“Desde el inicio de las gestiones por parte de la Junta, el Ayuntamiento de Rota y el propio alcalde de la localidad tienen conocimiento, debido a que se le ha solicitado su implicación para interceder con el Gobierno de España”, añade en la nota.

El alcalde reclama “una mayor comunicación y coordinación de la Delegación Territorial de Fomento con el Ayuntamiento para que este proyecto de desdoble, una demanda histórica de la ciudad, dé respuesta a las demandas de las empresas y colectivos afectados que el Ayuntamiento, como administración más cercana y que vela por los intereses de los ciudadanos, viene trasladando a la Junta”.

Sin intención de “polemizar” sobre este asunto, Ruiz afirma que “es de agradecer que la Junta comunique que va a atender esta demanda, algo que esperamos que sea una realidad porque entendemos que es la administración que tiene la competencia y las herramientas para realizar este enlace".

En este sentido, ha apuntado que “no debe escudarse en otras administraciones dejando entrever que el acceso dependería de la Base Naval, porque entendemos que no debe haber problema en este aspecto puesto que ya se ha llevado a cabo la expropiación de terrenos de la Base para la nueva rotonda a la altura del cementerio”. “Además, habría zona de campo para poder acometer este acceso, por lo que no hay excusa para que no se ejecute”, ha agregado al respecto.