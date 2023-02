Rota: El Gobierno local llevará al Pleno la polémica de La Forestal

El Gobierno local ha anunciado que llevará al Pleno municipal una propuesta defendiendo sus planteamientos y condiciones sobre La Forestal para que “sea el máximo órgano del Ayuntamiento el que conteste a la Junta de Andalucía ante un tema de tanto calado para Rota”.

La Junta respondió al Consistorio que lo que plantea para los terrenos municipales de La Forestal es “una ordenación catastral, no un cambio de titularidad”.

El delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Óscar Curtido, manifestó que “la lealtad institucional ha estado vigente desde el primer momento, porque la Junta no ha instado al cambio de titularidad de ni un solo metro cuadrado. Estamos hablando de una nueva propuesta de ordenación catastral que, sin poner en cuestión la titularidad municipal de la franja de terreno, facilite en un futuro la licitación y gestión de este complejo ambiental”.

“Mi mano sigue tendida para el Ayuntamiento y el alcalde, así como mi compromiso con el municipio, tal como manifesté el primer día que me reuní con él”, aseguró Curtido añadiendo que “con la misma contundencia que me pongo a disposición del Consistorio, digo también que, si no contamos con su colaboración y si persiste en el silencio a nuestro requerimiento, continuaremos con la tramitación del proyecto de La Forestal con o sin su ayuda y ajustándonos a los terrenos que tenemos de titularidad y que forman parte del monte público. No se va a parar por la negativa del Ayuntamiento”.

El Gobierno local, que insiste en que la Administración autonómica “plantea apropiarse de suelo municipal”, ha mostrado su “perplejidad” ante las declaraciones de Curtido afirmando que “parece que se deben a que están utilizando un expediente virtual que desde luego no se corresponde en absoluto con la documentación que han enviado al Ayuntamiento”.

“Resulta absurdo que el delegado territorial desmienta aquello que está perfectamente acreditado con los documentos que la Junta ha enviado y que desde este miércoles está a disposición de todos los grupos políticos para debatirlo en la siguiente sesión plenaria”, ha señalado.