El Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar ha aprobado inicialmente los presupuestos municipales para este año con los votos favorables del Gobierno local PSOE-Ciudadanos (Cs) y de Vox, y el rechazo de IU, el PP y Podemos. Las nuevas cuentas quedan pendientes de la aprobación definitiva tras un periodo de exposición pública.

Los dos partidos gobernantes han reiterado los argumentos y datos difundidos por sus respectivos portavoces, David Salazar y Javier Gómez Porrúa, en la presentación pública de la propuesta que ha abordado la Corporación.

En su valoración de la sesión, el alcalde y secretario local del PSOE, Víctor Mora, ha criticado la “actitud” de la portavoz de IU, Carmen Álvarez, a la que ha pedido que “deje su puesto después de que un juez la condenara por mentir”. “Pero no lo hace porque cobra en la Diputación más que el presidente de la Junta de Andalucía”, ha asegurado.

En cuanto al PP, ha reprochado a su portavoz, Juan José Marmolejo, entre otras cosas, que “hable de deuda, cuando el Partido Popular dejó el Ayuntamiento de Sanlúcar prácticamente en quiebra y todavía se está pagando esa deuda que dejaron a todos los sanluqueños".

También en las filas socialistas, su portavoz, a la sazón concejal de Economía y Hacienda, ha explicado que “con Podemos y Vox ha habido conversaciones para abordar los presupuestos, pero IU solo metió una propuesta por registro de la que están incluidas más del 60% de las mismas y, sin embargo, ha votado que no”.

Por su parte, el portavoz Cs ha rehusado aludir a la oposición en su valoración del pleno, insistiendo en lo manifestado este jueves con respecto a las nuevas cuentas. En este sentido, Gómez Porrúa ha subrayado que “es un presupuesto real y adaptado a las circunstancias y necesidades actuales de Sanlúcar”.

En el lado de la oposición, IU ha argumentado su rechazo asegurando que “son unos presupuestos que dan la espalda a las necesidades de los sanluqueños y que son consecuencia de los sucesivos planes de ajuste y recortes que han ido aprobando el PSOE y Cs año tras año, con partidas sociales que después no son gastadas y que únicamente sirven al equipo de Gobierno para ocupar titulares en prensa”.

Sostiene, entre otras cosas, que “el gasto total del equipo de dirección política del Ayuntamiento es excesivo y no sufre recortes”, mientras que “hay una escasa consignación para Agricultura y Enseñanza; existen muy pocas obras en el anexo de inversiones, que no llega a 3,5 millones de euros, y no aparecen obras asociadas a unos presupuestos participativos”.

En palabras de su portavoz, Carmen Álvarez, “no apreciamos en estos presupuestos ninguna de las medidas propuestas por IU y que les hemos hecho llegar en tiempo y forma”. A este respecto, ha censurado que el alcalde “siga prefiriendo gobernar como y con la derecha y, lo peor, de espalda a la realidad económica y social de una ciudad con una de las mayores tasas de paro, pobreza y exclusión social del país”. “Incluso ha reconocido que se ha sentado con Vox para pactar los presupuestos y, en cambio, ni siquiera se ha sentado con IU para valorar nuestras propuestas”, ha criticado.