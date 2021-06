Sanlúcar: El Pleno aprueba las nuevas partidas para empleo y limpieza

El Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar ha aprobado con los votos favorables de la coalición PSOE-Ciudadanos (Cs), el rechazo de IU y la abstención del PP y Podemos la anunciada modificación presupuestaria de 385.000 euros que, según el Gobierno local, “tiene como objetivos invertir en la creación de empleo público y mejorar las infraestructuras y la limpieza de la ciudad a través de sus dos empresas municipales”, a saber, Emulisan y Elicodesa.

De acuerdo con el cambio aprobado, se invertirán “en planes de empleo y en mejoras en jardinería y limpieza de la ciudad” partidas de algunas delegaciones municipales, como la de Cultura y Fiestas, que, finalmente, no se utilizarán, “como, por ejemplo, la prevista para la Feria de la Manzanilla o la Cabalgata del V Centenario, que no se va celebrar a causa de la pandemia”.

Tal y como anunció días atrás el alcalde, Víctor Mora (PSOE), la modificación presupuestaria recoge, por ejemplo, 120.000 euros para “un plan de empleo, ya que aunque esta no sea una materia competencia de los ayuntamientos, Sanlúcar necesita poner en marcha iniciativas que permitan a muchas personas acceder al mercado laboral”. Incluirá “una reserva de plazas para los más jóvenes, de manera que los chicos sanluqueños tengan posibilidad de ganar experiencia de trabajo para afrontar nuevos retos en el ámbito laboral”.

Igualmente, destina “50.000 euros más las ayudas que ya se conceden a las pequeñas empresas y autónomos, que también han dado todo durante la pandemia y con los que se está trabajando de la mano en las mesas sectoriales para gestionar mejor sus intereses y poder ayudarles desde la administración local de manera directa”.

En su valoración de la sesión plenaria, el Gobierno municipal ha dicho “no entender la actitud de los partidos de la oposición, que no han apoyado esta propuesta y que en el caso de IU incluso ha votado en contra”.

En este sentido, el delegado de Economía y Hacienda, David Salazar (PSOE), y el primer teniente de alcalde, Javier Gómez Porrúa (Cs), han manifestado que la portavoz de IU, Carmen Álvarez, “ha dejado patente con su negativa a las inversiones a empresas y autónomos, a mejorar la limpieza y a planes de empleo que su actitud es el no por el no y que todo el apoyo que dice otorgar a trabajadores y autónomos no es más que una mera y falsa fotografía electoralista”.

“Como ya ha hizo con los presupuestos municipales, a los que votó que no, se pone de nuevo en contra de cualquier medida que vaya en beneficio de la ciudad y de sus habitantes por el mero hecho de buscar un dudoso rédito político”, han asegurado los respectivos portavoces del PSOE y Cs.

En su balance del pleno, IU ha lamentado que el Gobierno PSOE-Cs “gestione la ciudad a golpe de modificaciones presupuestarias, lo que refleja en el nefasto estado que presenta Sanlúcar en cuanto a limpieza y mantenimiento, a pesar de los impuestos tan altos que abonan los ciudadanos”.

Según Álvarez, “a tan solo cuatro meses de la aprobación de los presupuestos municipales de 2021, consensuados con la derecha y la ultraderecha de Vox, el equipo de Gobierno lleva a cabo la modificación presupuestaria número 38, lo que constata que los presupuestos son irreales y no responden a las necesidades de la ciudad, motivo por el que IU votó en contra de los mismos y solo cuatro meses después el tiempo nos da la razón”.

“Alardean de querer invertir en limpieza y en empleo, pero tan solo responden al clientelismo y enchufismo con el que Víctor Mora gobierna la ciudad con el único objetivo de mantener los apoyos necesarios para continuar cómodamente en su sillón, mientras Sanlúcar sufre las consecuencias”, ha aseverado.

En otro orden de cosas, el Pleno municipal ha aprobado por unanimidad su respaldo al manifiesto de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar sobre la pesca de arrastre en el Golfo de Cádiz en el que insta al Ayuntamiento a instar al Estado y la Junta de Andalucía a defenderlo “frente a tendencias, normativas y ocurrencias que llegan de Europa”.

También ha sido unánime el respaldo de la Corporación local a la moción de IU planteando apoyar a los empleados de la cuatro tiendas que la compañía Inditex tiene en el Parque Comercial ‘Las Dunas’ en el sentido de “defender el mantenimiento de los puestos de trabajo” ante el cierre anunciado de las mismas.