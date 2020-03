Con casi una semana de retraso sobre la fecha prevista, pero ya está en casa la pareja de cruceristas de Sanlúcar que días atrás no pudo desembarcar en ningún puerto en el último tramo del viaje a bordo del Costa Pacífica.

Los pensionistas Juan Manuel Mena y María López viajaron a Argentina el pasado 29 de febrero para días después iniciar un crucero que hizo escala en los puertos brasileños de Río de Janeiro y Maceió, atravesó el Atlántico y ya no pudieron pisar tierra firme hasta que llegaron a Civitavecchia (Italia). La crisis del coronavirus trastocó los planes de la naviera.

El puerto de destino previsto era Barcelona, pero ni en la Ciudad Condal ni en Marsella (Francia) ni en Génova (Italia) fue posible. Con lógica preocupación estuvieron esperando una solución que se antojaba complicada, dada la difícil situación internacional a causa del Covid-19.

Al final, fue efectivamente en Civitavecchia donde pudieron desembarcar, lo que les permitió tomar un avión en Roma en dirección a Madrid con escala en Barcelona. Este jueves han llegado al aeropuerto de Jerez. Ante tantos contratiempos, la naviera se ha hecho cargo de todos los gastos de transporte y alojamiento, incluido el taxi hasta Sanlúcar.

“Estamos muy agradecidos porque no nos faltó atenciones”, cuentan ya relajados en casa admitiendo que la compañía de cruceros “no tiene culpa” de las circunstancias sobrevenidas por el coronavirus. El final feliz incluye un generoso regalo de la naviera: otro crucero con todos los gastos pagados más 300 euros por persona. No hay mal que por bien no venga.