La Junta invertirá más de 1,5 millones de euros en la clausura, sellado y restauración ambiental del vertedero de La Loma, según ha anunciado la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, en una visita que ha realizado junto a la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, María López; el delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez; y el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero.

La actuación, que comenzará “en los próximos días” con un plazo de ejecución de un año, consistirá en “una obra de acondicionamiento y sellado de las superficies del vertedero, que deben cumplir una serie de condiciones, bajo la premisa de protección del medio ambiente, sobre todo en cuanto a la posible contaminación o alteración de las aguas, o los bienes naturales y culturales, y de la seguridad de las personas, con incidencia específica en la estabilidad de las superficies”.

Previamente a estos trabajos proyectados sobre casi 48.000 metros cuadrados se llevará a cabo la retirada de los residuos voluminosos que existen en la actualidad para trasladarlos “a un vertedero autorizado o una estación de transferencia, según proceda”. Después “se realizará una adecuación de residuos, estabilización física y regularización del vertedero que consistirá en operaciones de desmonte a terraplén y en el extendido y compactación de los residuos hasta nivelar las superficies”.

Finalmente, está prevista la “cobertura del área de vertido” con una “barrera superficial de separación entre los residuos y el medio que le rodea” con el objetivo de “minimizar su exposición al viento y evitar la entrada del agua de lluvia o de escorrentía, reduciendo así la generación de lixiviados y, en este caso, el aporte de contaminantes al acuífero”. Se sembrarán especies vegetales autóctonas.

En la actualidad, existen en el vertedero de La Loma “varias zonas de acumulación de residuos, como restos de poda y residuos vegetales mezclados con tierra y escombros, con una altura máxima de unos tres metros y una superficie cercana a una hectárea; restos antiguos de escombros mezclados con tierra, cuya superficie abarca en torno a 250 metros cuadrados; contenedores de vidrio”, además de “un anexo al recinto de recepción municipal de residuos plásticos agrícolas” y “un circuito de coches teledirigidos, que dispone de una grada de estructura metálica y palés de madera”.

Mestre ha destacado “el trabajo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y del propio presidente andaluz a la hora de apostar por los proyectos que buscan la sostenibilidad como clave para la reactivación económica y social a la hora de hacer frente a las consecuencias del Covid-19” en el marco del “compromiso de este Gobierno de la Junta con el medio ambiente y la revolución verde que ha iniciado” Juanma Moreno.

La directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático ha abundado en esta idea, al tiempo que ha destacado que la actuación prevista generará “empleo verde equivalente a 1.056 jornales”.

El Ayuntamiento “deberá hacer un seguimiento durante 30 años para comprobar que no se esté afectando a las aguas de la zona, que no hay movimiento de tierra y que, en definitiva, el problema ambiental está resuelto”, según ha informado el propio Consistorio precisando que esta administración “podrá autorizar los usos que considere oportuno dentro del vertedero siempre que no afecte a la capa de sellado”.

El alcalde ha mostrado su “satisfacción” por las obras proyectadas, si bien ha apuntado que no responden a la “finalidad” planteada en su día para estos terrenos. Aparcero ha aprovechado la ocasión para solicitar a la Junta la reserva en la zona de “un pequeño espacio en la subestación para dar energía eléctrica a las unidades de ejecución que se están poniendo en marcha en Chipiona y unos 5.000 metros cuadrados para poner en servicio un punto limpio”.