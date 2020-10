IU ha criticado al Gobierno local PSOE-Ciudadanos (Cs) por “haber rechazado” el Plan de Activación, Impulso y Recuperación del Empleo (AIRE) de la Junta de Andalucía para Sanlúcar “argumentando la imposibilidad de confinanciarlo, cuando sabemos que destinó el pasado mes de julio más de 150.000 euros a gratificaciones al margen del sueldo mensual, beneficiando solo a determinados colectivos de trabajadores municipales”.

La portavoz izquierdista, Carmen Álvarez, ha lamentado que el desempleo en la ciudad subió en septiembre en 497 personas, hasta las 10.101 en total, “mientras que el Gobierno municipal deja pasar oportunidades para combatirlo”, mencionando el Plan AIRE, “que supondría para Sanlúcar una inversión total de casi dos millones de euros para la creación de empleo de calidad”.

Según Álvarez, “si bien es cierto que el Plan AIRE empezó mal por parte de la Junta al no contar con los municipios para ponerlo en marcha y no querer flexibilizar la convocatoria, el alcalde, Víctor Mora, de forma unilateral, tal y como ya nos tiene acostumbrados, decidió dejar pasar esta oportunidad, arguyendo que el Ayuntamiento no podía hacer frente a la cofinanciación del proyecto”, en lugar de “hablar con la oposición o buscar fórmulas para conseguir cofinanciar este programa”.