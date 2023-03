Inaugurado el Teatro Municipal de Trebujena

El Teatro Municipal de Trebujena ya es una realidad tras muchos años de espera.

Su inauguración bajo el nombre de José Manuel Valderas García se convirtió en un acontecimiento histórico para la localidad. No en vano, reunió a numerosos vecinos no sólo en el nuevo centro cultural, sino también en la céntrica plaza Don Antonio Cañadas, donde se instaló una pantalla de televisión y hubo sillas para que los trebujeneros que no consiguieron ninguna de las entradas asignadas por sorteo pudieran presenciar el evento.

Un concierto de homenaje al ex director de la Asociación Filarmónica Banda de Música ‘Nuestra Señora de Palomares’, que falleció en julio del año pasado, completó el acto inaugural. La propia agrupación musical trebujenera ofreció concierto de recuerdo de su vida, trayectoria profesional y musical en una jornada muy emotiva en la que José Andrés Valderas Bustillos, hijo mayor de José Manuel Valderas, pronunció unas palabras de agradecimiento en nombre de la familia.

Al término del acto, que fue retransmitido en directo por Trebujena Televisión y la radio municipal, los vecinos que lo vieron en la plaza tuvieron la oportunidad de visitar el nuevo teatro.

El alcalde, Ramón Galán, que calificó la jornada de “día real realmente histórico” para la localidad, elogió el “espectacular concierto” de la banda de música Nuestra Señora de Palomares en “unas nuevas instalaciones culturales que el pueblo de Trebujena llevaba tiempo demandado y que ya podemos disfrutar todos los trebujeneros”.