Su padre, de 59 años, estuvo ingresado con coronavirus 34 días, 18 de ellos en la UCI. Su madre y ella misma también resultaron infectadas. Ahora, la sanluqueña Eli Cadena tiene fuerzas para contar el “infierno” que ha sufrido su familia y, sobre todo, para pedir a la población que “no se relaje” en la desescalada y reclamar la realización de pruebas PCR al mayor número posible de personas.

Atendido en primera instancia en el Hospital Comarcal ‘Virgen del Camino’ de Sanlúcar, su padre tuvo que ser trasladado al de Santa María de El Puerto, donde estuvo intubado durante 16 días con una neumonía bilateral. Recibió el alta el Jueves Santo y desde entonces se recupera muy lentamente en su casa con 25 kilos menos, sin masa muscular y lleno de úlceras, heridas y llagas. Eli lo cuenta emocionada.

Lo hace agradecida a todo el personal sanitario de dicho centro y explicando que también su madre y ella misma se contagiaron. “Lo pasamos solas en casa como pudimos, porque para el coronavirus no hay un tratamiento específico”, recuerda entre agradecimientos a sus familiares y amigos que le dejaban comida en la puerta de su casa. Fiebre, diarrea, “bajadas enormes de tensión” y otros muchos síntomas fueron sus únicos compañeros de confinamiento.

Esta sanluqueña asegura que “mi familia lleva dos meses sin estar en este mundo y no quiero que nadie pase por lo que hemos pasado”. De ahí que haya decidido hacer público un comunicado en el que, por una parte, pide “responsabilidad social” a los ciudadanos. “Salid lo menos posible: para trabajar, hacer la compra y si váis a pasear o a hacer deporte, seguid las recomendaciones indicadas, evitad las aglomeraciones, mantened la distancia de seguridad, usad mascarilla si es necesario”, afirma aseverando que “hay que tomarse esto muy en serio”.

A su juicio, “aunque estemos en la desescalada, el coronavirus aún no se ha ido y vamos a tener que convivir con esto muchísimo tiempo. No nos podemos permitir otro brote. Ni la sanidad, ni la economía ni, muchísimo menos, las personas que no lo soportarían igual que otras”, comenta.

Con respecto a la situación actual de la pandemia, opina que “tenemos que tener paciencia”. “Todo llegará. Vamos bien. Este virus desconocido se está conteniendo bien. No hay tantos casos ya, pero no nos podemos relajar ahora que todo está mejorando. Aún estamos en la lucha”, añade.

Eli considera que “hay muchos irresponsables, pero también hay mucha gente que lo está haciendo muy bien”. “A toda esa gente mi reconocimiento y gratitud”, afirma en su mensaje destacando la necesidad de “permanecer unidos y continuar con las recomendaciones y precauciones”.

Por otra parte, esta joven sanluqueña reclama la realización de las pruebas PCR, que “son los test más fiables”, a “todas las personas que hayan tenido el Covid-19 o haya presentado o presenten síntomas” con el objetivo de “separar a la población y evitar más contagios”. De su propia experiencia puede contar que ni a sus padres ni a ella le hicieron test después de pasar por aquella situación, de manera que “no sabemos si estamos limpios o no”. “He pedido la PCR por activa y por pasiva, y nos han respondido que no hay para todo el mundo y que está reservada para las personas que llegan con síntomas”, dice.

Además, Eli se ofrece para aportar su “granito de arena” ayudando a todas las personas con coronavirus que pidan apoyo. “Ahora mi padre requiere de muchas atenciones y cuidados, pero intentaré sacar un tiempo para ayudar en lo que pueda”, señala generosa ante la crisis.