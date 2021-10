El PSOE pide a la Junta que “no abandone otra vez a Sanlúcar en sus presupuestos”

El PSOE local ha reclamado al Gobierno andaluz que “no abandone de nuevo a Sanlúcar en los presupuestos de la Junta del próximo año tal como hizo este curso, en el que no incluyó ni un euro para la ciudad”.

Los socialistas censuran, en primer lugar, que la Administración autonómica “no destinó un solo euro a la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, a pesar de la importancia de la efeméride”.

Según el partido gobernante en el municipio, “ya que los populares de Sanlúcar no tienen la valentía de pedir a sus compañeros en la Junta dinero para Sanlúcar, al menos podían pedirles que por mera lealtad institucional deberían contestar a los escritos oficiales del Ayuntamiento, ya que no han respondido a los enviados por el Gobierno local para conocer en qué situación se encuentra la licitación de carretera de Chipiona, después de la escenografía de la presentación y anuncio con carpa incluida, ya que no se ha hecho nada más; y el arreglo de la Carretera del Práctico, que está inutilizable”. “Hace meses que se envió una carta a la consejera y aún no se ha recibido respuesta”, critican en un comunicado.

El PSOE sostiene que “ante el abandono evidente al que somete la Junta a Sanlúcar, es el Ayuntamiento que preside el socialista Víctor Mora y la Diputación de la también socialista Irene García los que tienen que asumir obras como la mejora del Camino de la Reyerta o de la Calle G de La Algaida, aun siendo competencia autonómica”.

Los socialistas aseguran igualmente que “tampoco hace nada la Junta en materia de vivienda, a pesar de que el PP por fin reconoce que es necesario promover viviendas sociales, una competencia que tiene la Junta a través de la Consejería de Vivienda”. “Así lo ha señalado el presidente del Gobierno andaluz y presidente del PP, Moreno Bonilla, quien ha asumido en Cádiz la necesidad de construir viviendas sociales para personas vulnerables y para jóvenes. Sin embargo, Sanlúcar sigue huérfana de políticas de vivienda por parte de la Junta, que sí ha apostado por otras localidades de la provincia para invertir en pisos sociales”, lamentan.

A su juicio, “también resulta sangrante” que la Administración autonómica “no dé un euro a los ayuntamientos para que los centros escolares puedan hacer frente a las medidas anti Covid aunque el Estado le mande dinero y, sin embargo, tienen que ser los consistorios los que, a pulmón, tengan que asumir ese gasto”. “Con la Sanidad ocurre lo mismo. No es suficiente para el PP la grave situación sanitaria que estamos viviendo que no le importa despedir a 8.000 sanitarios en Andalucía”, añade el PSOE, apostillando que “en lugar de exigir, el PP de Sanlúcar debería dar explicaciones y pedir perdón”.