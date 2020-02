Ecologistas en Acción y La Borraja reclaman que “los sectores de suelo urbanizable no programado Verdigones 2 y 3, que todavía no han sido desarrollados, sean recalificados como suelos no urbanizables de especial protección” para la conservación de los navazos del litoral sanluqueño.

Ambos colectivos han llevado a cabo una concentración en el navazo situado junto al Baluarte de San Salvador para denunciar públicamente “las agresiones que está sufriendo y las amenazas de urbanización que se ciernen sobre los navazos litorales”. Según han explicado, el de San Salvador “era el único que mantenía hasta ahora la estructura y funcionamiento tradicional, lo que lo había convertido en el emblema del movimiento social por la protección de estos agrosistemas tradicionales”, pero “está sufriendo un grave deterioro”.

Desde su punto de vista, “todavía estamos a tiempo de parar esta barbaridad tanto cultural como ambiental”. “Un plan urbanístico que no ha sido ejecutado después de 20 años y que no responde a una necesidad real de la población puede y debe cambiarse por alternativas más ecológicas”, aseguran Ecologistas en Acción y La Borraja en alusión a la recalificación que proponen.

“La justificación es que en estas zonas se encuentran los navazos de marea mejor conservados, que hasta el momento no tienen ninguna figura de protección y corren peligro de desaparecer. Además, ante la amenaza de borrascas cada vez más fuertes, los bardos y las dunas forman un cordón de protección contra la erosión y las fuertes corrientes”, han explicado.

A su juicio, “salvar esta zona de la urbanización permitiría una gran mejora de su calidad ambiental salvando la población de camaleones existente”. “La propuesta permitiría la regeneración ecológica de las zonas dunares litorales y de buena parte de los navazos, que podrían cultivarse de forma tradicional y como huertos sociales”, destacan.