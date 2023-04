Dimiten las dos concejalas que aún tenía Ciudadanos en Sanlúcar

A poco más de un mes para las elecciones municipales, Ana Sumariva y Lucía Rodríguez han dimitido como concejalas del Ayuntamiento de Sanlúcar.

Con estas renuncias, Ciudadanos (Cs), que obtuvo cinco ediles en los comicios de 2019 y formó parte del Gobierno local en coalición con el PSOE, se queda sin representación en el Pleno del Ayuntamiento. Las hasta ahora concejalas han dejado el partido naranja.

Dada la convocatoria electoral, no habrá relevos en este grupo político de la Corporación. Cs no presentará candidatura para los comicios del 28-M.

Según ha explicado Sumariva, “he renunciado a mi acta como concejal, pues, una vez publicada la convocatoria de elecciones, la actividad del grupo municipal ya no existe y, teniendo en cuenta que Ciudadanos no se presenta a las elecciones, toca cerrar este ciclo”. “No se ha acabado mi compromiso con mi ciudad, pues seguiré trabajando desde cualquier ámbito, personal, profesional, público o privado, para que Sanlúcar prospere y crezca”, añade en un comunicado.

Agradecida también, Rodríguez ha manifestado que “mi pueblo sigue parado, dormido, anclado en el tiempo. Solo por eso hay que seguir luchando, sumando para que Sanlúcar despierte de su letargo y en un futuro próximo cambien por fin las cosas y Sanlúcar se coloque en el lugar que merece”.